Spregovoril bratranec mlade Mahse: Pred smrtjo so jo mučili in žalili

Odkar je 13. septembra v policijskem pridržanju umrla Mahsa Amini, ki jo je moralna policija aretirala zaradi domnevno neprimernega nošenja islamske naglavne rute hidžab, Iran pretresa ulično nasilje. Njen bratranec Erfan Mortezae, politični aktivist in borec kurdskih oboroženih sil pešmerge, ki živi v Iraku blizu iranske meje, je prvi član družine Amini, ki je spregovoril za zahodne medije.

V ekskluzivnem pogovoru za Sky News je dejal, da je šla Aminijeva po nakupih v Teheran s sorodniki, med katerimi je bil tudi njen brat Aškan. Ustavila jih je moralna policija: "Ko so videli Mahso, so se odločili, da njen hidžab ni pravilno nameščen. Aškan jim je poskušal razložiti, da niso v svojem domačem kraju, da so tujci v Teheranu, zato jih je prosil, naj to upoštevajo in je ne odpeljejo. Začeli so se prerivati in policisti so ga s solzivcem poškropili po obrazu. Mahso so strpali v kombi in jo odpeljali na policijsko postajo."

Priča, ki je bila v policijskem kombiju, je nato družini povedala, kaj se je zgodilo. "Med potjo na policijsko postajo so Mahso mučili in žalili. Po prihodu na policijsko postajo je začela izgubljati vid in se onesvestila. Reševalci so potrebovali 30 minut, da so prišli do nje, in uro in pol, da so jo spravili v bolnišnico. Obstaja poročilo iz bolnišnice Kasra [v Teheranu], ki pravi, da je bila, ko je prispela v bolnišnico, že mrtva. Zaradi udarca v glavo je utrpela pretres možganov," je še dodal Mortezae.