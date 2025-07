Domnevni napadalec: K nam je prišla sama, skušali smo jo najti in ji pomagati

Na njene navedbe, da so se nad njo izživljali, jo suvali, na silo zadrževali, nato pa brutalno pretepli ali vrgli z višine, pa se je zdaj odzval 19-letni Artem Papazov, sin ruskega milijonarja Olega Papazova . A je njegova zgodba povsem drugačna. Odločno zanika vse obtožbe in trdi, da ne on ne njegovi prijatelji niso odgovorni za 'napad'. "Na zabavo je prišla sama. Nismo je napadli. Skušali smo jo najti in ji pomagati," je zatrdil za ruski spletni portal Gazeta .

Ukrajinska manekenka Marija Kovalčuk , ki so jo s hudimi poškodbami našli ob cesti v Dubaju, je pred dnevi prvič javno spregovorila o dogajanju marca letos. Pri tem pa močno obremenila četverico, ki jo je poimenovala 'ukrajinska in ruska zlata mladina'. Na zloglasni zabavi v hotelski sobi so bili brata Artem in Oleg Papazov , Aleksander Laptinski , Aleksej Krašeninikov , Aleksandra Mercalova in Milena Dolganova .

Kovalčukova, ki je bila več mesecev v komi, se je pred kratkim prvič pojavila v javnosti in v intervjuju z rusko novinarko Ksenijo Sobčak razkrila pretresljive podrobnosti usodne marčevske noči. V Dubaju se je udeležila prijateljevega rojstnega dneva in fotografiranja, nato pa načrtovala nadaljnjo pot na Tajsko. A je prespala let in v Združenih arabskih emiratih (ZAE) ostala še en dan; zamuda pa se je izkazala za usodno.

Kdo se je udeležil zabave?Na zabavi so bili poleg manekenke 19-letni Artem Papazov (sin poslovneža Olega Papazova, lastnika franšize Cinnabon v Ruski federaciji), 20-letni Rus Aleksej Krašennikov iz Omska (odšel je predčasno in ni sodeloval v ustrahovanju), 29-letni Belorus Aleksander Laptinski, 19-letna ruska blogerka Aleksandra Mercalova (njen oče ima medicinski center v Moskvi) in Milena Dolganova iz Kijeva (njen oče ima podjetje v Uzbekistanu).

20-letnica trdi, da je bilo vzdušje na zabavi sprva prijateljsko, nakar naj bi skupina mladih, starih od 16 do 29 let, pričela uživati alkohol in "bel prah", zaradi česar se je njihovo vedenje spremenilo. "Fantje so povsem ponoreli," je opisala dogajanje. Pričeli so jo žaliti, poniževati, suvati in ji groziti. Dejali naj bi ji, da "zdaj pripada njim", jo silili v spolni odnos in se še agresivneje odzvali na zavrnitev. Njihovo obnašanje je postajalo čedalje bolj neprimerno, po tleh so razbijali steklenice, zaradi česar je vse naokoli ležalo razbito steklo. Tudi dekleti, prisotni na zabavi, je nista niti poskušali zaščititi. Nasprotno – ena od njiju naj bi jo udarila v obraz, ji vzela njene stvari in si nadela njeno obleko.

Ko je sprevidela, da je situacija čedalje slabša, je skušala pobegniti. Stopila je na balkon, da bi na pomoč poklicala ljudi v sosednji sobi, a naj bi jo zvlekli nazaj. Nato je počakala na pravi trenutek in se izmuznila iz sobe. Stekla je iz hotela in se skrila v sosednji nedokončani zgradbi. A njen odhod naj bi opazili fantje in jo dohiteli.

Kovalčukovo so 19. marca našli ob cesti nezavestno, hudo poškodovano, s polomljeno hrbtenico in več zlomi rok in nog. "Naslednje, česar se spomnim, je, da sem ustavljala mimovozeči avtomobil in prosila za pomoč. Ljudje z ulice so poklicali reševalce. Odpeljali so me v jutranji halji," je dejala.