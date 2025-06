Spregovoril je kapitan, ki je za Hrvate postal nacionalni junak

Umirjen glas sredi podivjanega morja: "Najprej otroci in ženske," je bil glas Marka Jurline, kapitana, ki je skupaj s posadko z zbranostjo in mirnostjo v nepredstavljivih razmerah uspel na varno spraviti vseh 38 potnikov na krovu nesrečne Melite.

"To so bile zimske razmere. V takšnih razmerah sem s to barko plul že dve leti, dve zimi. V takšnem vetru sem se že vezal," se spominja. Tik pred ciljem, pravi, je bilo sprva kljub valovom in vetru vse razmeroma normalno, nato pa je naenkrat videl, da se je ladja nagnila. Vklopile so se mu vse izkušnje, ki jih ima z morja, z njim živi vse življenje, pripoveduje. Vedel je, da mora ljudi spraviti na rešilne čolne, dokler je še čas. V katamaran je namreč hitro vdirala voda.

Kapitan je barko zapustil zadnji.

Medtem sam pri sebi še vedno premleva, kaj se je tisto noč dogajalo. Še danes težko verjame, da bi lahko bili za skorajšen potop Melite krivi zgolj valovi. Bi lahko bilo v morju kakšno deblo, da ni udarec vala? "Že ko je mirno, je v morju polno stvari, ko so pa poletna neurja, pa vse leti naokrog," razmišlja.

Kaj se je dejansko zgodilo, bo pokazala preiskava, katamaran bodo odpeljali v šibeniško ladjedelnico. Kdaj pa bo kapitan Jurlina znova sedel za krmilo? Tega ta trenutek tudi sam še ne ve. "Še vedno se mešajo občutki, ne morem še reči, da sem prišel k sebi, imam boljše in slabše dele dneva. Normalno je, da premisliš o vseh svojih odločitvah," odgovarja.

Je pa trdno odločen, da se bo na morje vrnil takoj, ko bo na to pripravljen in ko bo dobil zeleno luč pristojnih.