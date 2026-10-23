Mati dečka, ki so ga razglasili za mrtvega: Zdelo se mi je, da še diha

Alexus Fiordilino je v intervjuju za CBS News povedala, da se ji je zdelo, da njen 18-mesečni sin Vincent še diha, ko ga je zadnjič objela. A namesto da bi sledila svojemu notranjemu občutku, je verjela zdravniku, ki ji je dejal, da gre za zadnje vdihe in bo vsak nadaljnji poskus reševanja le podaljšal otrokovo trpljenje. "Kot mati tega nočeš slišati," je dejala 30-letnica. "Nisem hotela, da trpi. Zdelo se je, da je osebje storilo vse, kar je bilo v njihovi moči, nato pa je zdravnik razglasil smrt." Aryan Toosi je Vincenta razglasil za mrtvega 8. februarja letos v bolnišnici Mercy Gilbert v mestu Gilbert v Arizoni. Dobrih pet ur pozneje sta bila z možem na zaslišanju, ko je v prostor vstopil policist in jima sporočil, da je sodelavec mrliškega oglednika, ki je prišel po Vincentovo truplo, ugotovil, da je ta še živ. "Od olajšanja sva kar zavriskala," je dejala. "Jokala sva. Se zahvaljevala Bogu. Občutek, ko najprej izveš, da ga ni več, nato pa ugotoviš, da je še vedno živ – tega se ne da opisati."

Živ, mrtev, živ?

CBS News poroča, da se je tragični splet dogodkov v Arizoni začel 8. februarja okoli 17.38 s klicem na številko 911. Vincenta so našli v družinskem bazenu, kjer je negibno lebdel z obrazom, obrnjenim navzdol. Pod vodo je bil približno pet minut, do prihoda reševalcev pa mu je prvo pomoč nudil sorodnik, izhaja iz policijskega poročila, ki ga je pridobila postaja KPNX iz Phoenixa.

Bazen, v katerem naj bi se deček utopil FOTO: Policija mesta Gilbert

Nemudoma so ga odpeljali na urgenco, kjer je ekipa za nujno medicinsko pomoč, v kateri je bil tudi Toosi, prevzela oživljanje. Ob 18.13 je zdravnik staršema dečka sporočil žalostno novico. Kot je za NBC News povedala Fiordilinova, so policisti, ki so bili prisotni na urgenci, v poročilu navedli, da je bilo videti, kot da otrok še vedno lovi sapo, čeprav je bil že razglašen za mrtvega. "Medicinska sestra je pojasnila, da gre za agonalo dihanje, in dodala, da je to posledica masaže srca, dovajanja kisika ter morebitnega pritiska, ki so ga ob slovesu od njega izvajali družinski člani," piše v poročilu. Ob 19.23 so "vrata hladilnice zaprli". Več kot štiri ure pozneje, ko je ob 23.52 prispela ekipa mrliškega oglednika, da bi prevzela truplo dečka, so ugotovili, da "deček diha". Takoj so obvestili družino, njega pa s helikopterjem prepeljali v Otroško bolnišnico v Phoenixu, še navaja poročilo.

Bolnišnica incident obžaluje, zdravnika čaka tožba

Policisti so ob koncu preiskave predlagali vložitev obtožnice proti staršema zaradi suma zanemarjanja otroka, ker sta med zabavo ob Super Bowlu na njunem domu pozabila na Vincenta. "Oba sta tudi priznala, da sta na jutro dečkove utopitve kadila marihuano," je zapisano v policijskem poročilu. Toda okrožna tožilka okrožja Maricopa, Rachel Mitchell, se je julija odločila, da obtožnice ne bo vložila. Namerava pa odvetnik staršev, John Brewer, še ta teden vložiti tožbo proti omenjenemu zdravniku in bolnišnici. "Dr. Toosi je v mislih z mladim pacientom in njegovo družino ter otroku želi uspešno nadaljevanje zdravljenja in okrevanje," je v odzivu pojasnil njegov odvetnik Scott Holden. Bolnišnica pa je stanje označila za srce parajoče. "Iz spoštovanja do zasebnosti pacienta ne moremo deliti nobenih informacij, prav tako pa ne moremo komentirati oseb, vključenih v oskrbo pacienta. Varnost pacientov in vrhunska oskrba sta naši najvišji prednostni nalogi," so zapisali.

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