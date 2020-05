Sprejemne centre za migrante v Šidu odslej nadzira srbska vojska

Vojska je v soboto najprej prevzela nadzor nad sprejemnim centrom Adaševci ter začela postopek prevzema nadzora še preostalih centrov Principovac in Šid. " Srbska vojska bo kot doslej zagotavljala varnost vseh državljanov, izvajala ukaze in sprejemala vse ukrepe za izvajanje dodeljenih nalog ," so sporočili z ministrstva za obrambo.

Župan Šida Zoran Semenović je danes ocenil, da so razmere stabilnejše, odkar so se vojaki namestili v bližini sprejemnih centrov. Po njegovih informacijah so ponoči pridržali 18 migrantov in jih vrnili v sprejemne centre. Pojasnil je, da številni migranti skušajo zapustiti centre in se zadržujejo v počitniških hišah in gozdovih v upanju, da jim bo nato uspelo prečkati mejo s Hrvaško.

V treh sprejemnih centrih na območju občine Šid je trenutno okoli 1500 migrantov. Po dobrih dveh mesecih, ko so bili med izrednimi razmerami zaradi epidemije novega koronavirusa sprejemni centri in begunska taborišča po vsej državi zaprti, begunci in migranti pa jih niso smeli zapuščati, bodo sedaj znova dobili svobodo gibanja.

Aleksandar Vučić je v soboto pojasnil, da je odločitev sprejel na podlagi ocene varnostnih razmer in na prošnjo prebivalcev občine. Po odprtju sprejemnih centrov in begunskih taborišč namreč prihaja do manjših kraj in vdorov na posestva, zaradi česar se prebivalci čutijo ogroženi. Zatrdil pa je, da v Šidu ni drame in da ne gre za hujša kazniva dejanja migrantov.

Medtem naj bi imeli težave z migranti tudi v Bosni in Hercegovini. Kot je dejal srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik, naj bi veleposlanik BiH v Pakistanu omogočil vstop v BiH okoli 3000 Pakistancem s ponaredbo vizumov. To po besedah Dodika predstavlja grožnjo varnosti. Na zunanjem ministrstvu BiH se na razkritje niso želeli odzvati.