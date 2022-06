Sprejet delni embargo na uvoz ruske nafte

Članice Evropske unije so potrdile šesti sveženj sankcij proti Rusiji, ki med drugim vključuje delni embargo na uvoz ruske nafte. Iz sistema Swift bodo izključene še tri ruske banke, med njimi tudi Sberbank.

Zaradi invazije na Ukrajino so danes države članice EU potrdile šesti sveženj sankcij proti Rusiji. Nove sankcije prepovedujejo nakup, uvoz in tranfer surove nafte ter določenih naftnih derivatov iz Rusije. Za države članice, ki so zaradi svoje geografske lege odisne od ruske nafte in jo dobavljajo po naftovodih velja začasna izjema, a te surove surove nafte ali naftnih derivatov ne bodo smele izvažati naprej v druge države članice ali tretje države, pojasnjujejo na komisiji. Prav tako bo za Bolgarijo v veljavi daljše prehodno obdobje za dobavo nafte po morju, za Hrvaško pa za dobavo vakuumskega plinskega olja.

Prehodno obdobje za ustavitev uvoza surove nafte v drugih članicah je pol leta, za naftne derivate pa osem. Ker sta se Nemčija in Poljska odločili, da se bosta do konca leta odpovedali tudi nafti, ki jo prejmeta po severnem kraku naftovoda Družba, bo do konca decembra v EU tako prekinjenega 92 odstotkov uvoza nafte iz Rusije. V skladu z novim paketom sankcij podjetja iz Evropske unije po izteku šestmesečnega prehodnega obdobja ne bodo smela zagotavljati zavarovanj ali financiranja pomorskega transporta ruske nafte v tretje države. S tem želijo Rusiji otežiti nadaljevanje izvoza nafte v države po svetu, saj so evropski upravljavci pomembni ponudniki tovrstnih finančnih storitev, pojasnjujejo na komisiji. Za izvzetje surove nafte, ki je dobavljena po naftovodih, so se sicer že v začetku tedna dogovorili voditelji EU na vrhu v Bruslju. EU dve tretjini ruske nafte uvozi po morju, tretjino pa po naftovodih. Lani je po podatkih Bruslja iz Rusije sicer uvozila za 48 milijard evrov surove nafte in za 23 milijard evrov naftnih derivatov.

Članice Evropske unije so potrdile šesti sveženj sankcij proti Rusiji, ki med drugim vključuje delni embargo na uvoz ruske nafte. FOTO: Shutterstock