'Sprejeti 'ruski zakon' v Gruziji je korak v napačno smer'

Borrell je še poudaril, da EU podpira gruzijsko ljudstvo, njegovo odločitev za demokracijo in prihodnost Gruzije v EU. Opozoril je tudi, da so zastraševanje, grožnje in fizični napadi na civilne akterje, politike, novinarje in njihove družine nesprejemljivi in da morajo gruzijske oblasti ta dejanja preiskati.

Zakon po besedah Borrella ni v skladu s temeljnimi normami in vrednotami EU, saj bo spodkopal delo civilne družbe in neodvisnih medijev. Visoki zunanjepolitični predstavnik unije je ob tem zagotovil, da je EU pripravljena še naprej podpirati Gruzijce, ki si prizadevajo za evropsko prihodnost.

Tudi Nato je danes opozoril Gruzijo, da je sprejetje novega zakona korak v napačno smer, stran od evropskega in evroatlantskega povezovanja. "Gruzijo pozivamo, naj spremeni smer in spoštuje pravico do mirnih protestov," je na družbenem omrežju X še zapisala tiskovna predstavnica zavezništva Farah Dakhlallah.

"Oblasti in poslanci so se odločili, da ne bodo upoštevali številnih opozoril zagovornikov človekovih pravic in organizacij civilne družbe. Posledice za pravice do svobode izražanja in združevanja v Gruziji so zdaj žal velike," pa je poudaril visoki komisar ZN za človekove pravice Türk.

ZDA so že v torek sporočile, da bodo zaradi "zakona v ruskem slogu" morale znova razmisliti o odnosih z Gruzijo.

V skladu z zakonom, ki se zgleduje po ruski zakonodaji, se bodo morale nevladne organizacije, ki prejemajo 20 ali več odstotkov prihodkov iz tujine, registrirati kot delujoče pod tujim vplivom. Zaradi zakona v zakavkaški državi od začetka aprila potekajo množični protivladni protesti. Protestniki, med katerimi prevladujejo mladi, menijo, da je zakon sredstvo politične represije in v nasprotju z dolgoletnim ciljem Gruzije, da se pridruži EU.