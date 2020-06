Sprememba doktrine: jedrsko orožje tudi ob napadu s konvencionalnim orožjem

"Državna politika o uporabi jedrskega orožja je defenzivna. Njen cilj je, da jedrski potencial ostane v pripravljenosti na ravni, ki bo zagotavljala jedrsko odvračanje ter hkrati državno suverenost in ozemeljsko celovitost Rusije," navaja odlok, v katerem je tudi zapisano, da mora vsak potencialni sovražnik ostati v negotovosti glede sile, časa in kraja morebitnih ruskih napadov z jedrskim orožjem.

V odloku, ki je objavljen na spletni strani Kremlja, je tudi zapisano, da Rusija vidi grožnjo v vzpostavitvi in uporabi protiraketnega ščita in raketnih sistemov v vesolju. Med velikimi vojaškimi nevarnostmi, ki lahko prerastejo v vojaško grožnjo Rusiji in zahtevajo jedrsko odvračanje za njihovo nevtralizacijo, dokument tako izpostavlja "ustvarjanje in uporabo protiraketnega ščita in raketnih sistemov v vesolju".

Odlok tudi predvideva rusko jedrsko odvračanje ob morebitni sovražnikovi uporabi hipersoničnega in laserskega orožja, raket in bojnih brezpilotnih letal. ZDA so v preteklosti že napovedale načrte za razvoj hipersoničnih raket. Predsednik ZDA Donald Trumpje tako obelodanil, da ZDA razvijajo "zelo dobro raketo", ki je 17-krat hitrejša kot vse do zdaj obstoječe različice. ZDA so vodilne tudi pri razvoju laserskega orožja.