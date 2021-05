Sprememba na Kitajskem: parom bodo dovolili tri otroke

Na Kitajskem je skoraj 40 let veljala sporna politika enega otroka, ki so jo oblasti v strahu pred staranjem prebivalstva in gospodarsko stagnacijo sprostile leta 2016, ko so parom dovolile, da imajo dva otroka.

Kljub prizadevanjem vlade, da bi pare spodbudila, da imajo otroke, število rojstev še naprej upada in leta 2020 je padlo na rekordno nizkih 12 milijonov, kažejo podatki, ki jih je kitajski statistični urad objavil minuli mesec.

Grožnja demografske krize je sprožila alarm v kitajski komunistični partiji, zato se je odločila za dodatno sprostitev politike načrtovanja družine. Strokovnjaki opozarjajo, da bo Kitajski kmalu primanjkovalo mlade delovne sile, hkrati pa se hitro povečuje delež starejšega prebivalstva.

Na Kitajskem stopnja rodnosti znaša 1,3, kar je premalo za ohranjanje stabilnega prebivalstva. Popis, ki ga izvedejo vsakih deset let, je tudi pokazal, da je kitajsko prebivalstvo v minulem desetletju raslo najpočasneje od 60. let prejšnjega stoletja. Glede na popis Kitajska šteje 1,41 milijarde prebivalcev.

Na Kitajskem hitro upada število delovno aktivnega prebivalstva. Po napovedih bo do leta 2050 tretjina Kitajcev starejših, kar bo predstavljajo veliko breme za pokojninski in zdravstveni sistem.

Čeprav je politika načrtovanja družine že nekaj let sproščena, to ni spodbudilo povečanja števila rojstev, na kar so upale oblasti. Na nizko stopnjo rodnosti so vplivali vse manjše število porok v zadnjih letih, naraščajoči življenjski stroški in vse bolj opolnomočene in izobražene ženske, ki prelagajo ali se izogibajo rojstvu otrok.