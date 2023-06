Sprememba nadzora na letih znotraj schegna? 'To bo vodilo v gnečo'

Leti znotraj schengenskega območja, kamor spada 26 držav Evropske unije, so že več let obravnavani kot domači leti, torej potovanja znotraj države. To pomeni, da se potniki, ki letijo iz ene države Unije v drugo, izognejo gneči in nadzorom na meji. Dovolj je, če imajo s seboj osebno izkaznico, pa še to je treba po navadi pokazati le pri oddajanju prtljage oziroma tik pred vkrcanjem na letalo.

Po predlogu Evropske komisije pa bi se slednje utegnilo kmalu spremeniti, poroča nemški tednik Der Spiegel. Če bo predlog komisije sprejet, bodo morale namreč letalske družbe v prihodnje zbirati tudi t. i. podatke API oziroma biografske podatke. Ti se zbirajo s pregledom osebnih dokumentov, to pa pomeni, da bi lahko check-in na letališkem okencu postal obveznost za vsakega potnika. Tudi za tiste brez prtljage in tiste z ročno prtljago. Informacije o potnikih naj bi nato letališke družbe posredovale oblastem, pa piše Deutsche Welle.

Po osnutku zakona bo sicer obmejne nadzore notranjih potnikov opravljalo letališko osebje in ne policija oziroma državni organi, kot je bila praksa pred sprejetjem schengenskega sporazuma. Kljub temu pa bi se lahko zaradi pregledov ustvarila večja gneča, kar bi vodilo v podobne razmere, pravi predstavnik nemške liberalno-demokratske stranke (FDP) v Evropskem parlamentu Jan-Christoph Oetjen. "Časi, ko smo preprosto stopili do vrat in odleteli, so za nami," je komentiral nekoliko pesimistično.

Prav tako ocenjuje, da bodo kontrole potekale ob okencu in ne šele pred vkrcanjem, saj bi v primeru težav z dokumenti to povzročilo večje zamude pri vzletu letal.