Sprememba statusa Hagije Sofije v mošejo 'zgodovinska napaka'

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrellje izrazil obžalovanje nad turško odločitvijo. Kot so zapisali na spletni strani Evropske službe za zunanje delovanje, je poudaril: "Hagija Sofija ima močno simbolno, zgodovinsko in univerzalno vrednost."

Tudi Francija obžaluje to odločitev turških oblasti. "Treba je ohraniti integriteto tega verskega, arhitekturnega in zgodovinskega dragulja, simbola svobode veroizpovedi, strpnosti in raznolikosti, vpisanega na Unescov seznam kulturne dediščine. Hagija Sofija mora še naprej predstavljati pluralnost in raznolikost verske dediščine, dialoga in strpnosti," je sporočil francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian.

"Razočarani smo nad odločitvijo turške vlade, da spremeni status Hagije Sofije," je povedala tudi tiskovna predstavnica ameriškega State Departmenta Morgan Ortagus. Ob tem je pozvala k enakopravnemu dostopu do znamenitosti za vse obiskovalce.

Za obžalovanja vredno so spremembo statusa tega muzeja označili tudi v Moskvi. Danes ni več veliko takšnih simbolov z večstoletno zgodovino, ki imajo tolikšen vpliv na človeštvo, je poudaril namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksander Gruško.Moskovski patriarh Ilarionpa je dejal, da gre za udarec za pravoslavno krščanstvo.

Atene so medtem to označile za "zgodovinsko napako" turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana."Grčija obsoja takšno Erdoganovo ravnanje in bo storila vse, kar lahko, da bodo Turčijo doletele posledice,"je sporočil tiskovni predstavnik grške vlade Stelios Pecas.