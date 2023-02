Spremembe izrazov v romanih o Jamesu Bondu? 'To diši po cenzuri'

"Nekatere rasistične besede, ki bi zdaj verjetno zelo burile duha, so spremenjene, a v nekaj, kar se da v skladu z izvirnim besedilom in takratnim časom," so sporočili pri Ian Fleming Publications. Dodali so, da bo v novih izdajah tudi opomba, da so romani nastali v času, ko so bili nekateri koncepti in stališča, ki bi jih danes lahko šteli za problematične, vsakdanji.

Novico o prilagoditvah so potrdili pri podjetju Ian Fleming Publications, ki je v lasti Flemingovih potomcev in upravlja s pravicami do romanov in kratkih zgodb o tajnem agentu 007. Prvi je o kontroverznih prilagoditvah Jamesa Bonda poročal britanski Telegraph.

Napovedane spremembe niso sporne le za oboževalce Jamesa Bonda. Kritičen je tudi Flemingov biograf Andrew Lycett.

"Nikoli ni dobro spreminjati tega, kar je avtor napisal. To diši po cenzuri," je Lycett zapisal za britanski The Independent. Nekateri odlomki v romanih o Jamesu Bondu morda niso več sodobni, a "sem kljub temu trdno prepričan, da je tisto, kar avtor zapiše na papir, nedotakljivo in se ne bi smelo spreminjati. Je dokaz odnosa usmerjenosti avtorja in družbe v določenem trenutku, pa naj gre za Shakespeara, Dickensa ali Iana Fleminga", je še menil.

Denimo, v knjigi Živi in pusti umreti iz leta 1954 Fleming opisuje prizor, v katerem Bond obišče Harlem v New Yorku. Tam vstopi v nočni klub, v katerem striptizeta s plesom vzburja moške stranke, med katerimi je tudi sam.

Fleming je v knjigi zapisal: "Bond je slišal, kako občinstvo vzdihuje in hrope kot prašiči pri koritu. Čutil je, kako njegove lastne roke držijo prt. Usta so se mu posušila." V zreducirani različici so izpuščene omembe prašičev, namesto tega pa je zapisano: "Bond je čutil električno napetost v sobi."

Iz Ian Fleming Publications so še sporočili, da spremembe temeljijo na ameriški izdaji romana Živi in pusti umreti iz leta 1954. Fleming se je takrat sam strinjal s spremembami za ameriško izdajo, ker so bili nekateri izrazi v romanu v Ameriki problematični že sredi 50. let prejšnjega stoletja. Po tem vzoru so se ravnali pri drugih knjigah. Nekatere knjige so sicer ostale povsem nespremenjene, vključno s prvencem Iana Fleminga 007 Casino Royale, ki je prvič izšel 13. aprila 1953.