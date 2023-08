Spremembe v nekaterih hrvaških šolah? 'Vstanejo in hodijo spat s telefoni'

Otroci danes odraščajo z mobilnimi telefoni. Na njih se shranjujejo družinske fotografije, nato prek malih zaslonov gledajo risanke, igrajo prve igrice. Mnogi starši pa se ob tem ne zavedajo, da so zaradi še razvijajočih se možganov posebej občutljivi in hitro padejo v hudo zasvojenost. To opažajo tudi učiteljice in učitelji v (hrvaških) osnovnih šolah. V Splitsko-dalmatinski županiji se bodo prav zaradi tega v naslednji polovici meseca odločali, ali bi bilo pametno njihovo uporabo v šolskih prostorih popolnoma prepovedati.

Strokovnjaki so se že sestali na strokovnem srečanju v Splitu, kjer so izpostavili tudi več zgodb otrok in boja z zasvojenostjo. "10-letni otrok je podrl celo stanovanje, ker so mu vzeli mobilni telefon," je opisala Marija Tešija iz Centra za pomoč skupnosti. Dodala je, da se otroci na uporabo mobilnih telefonov najhitreje navadijo ob igranju videoiger. "Po urah iger so možgani tako nasičeni, da nimajo več volje početi ničesar drugega. Otrok postane anksiozen, celo depresiven," opisuje.

Psihiater Željko Ključević je izpostavil tudi vpliv iger na kratkoročni spomin, urnik spanja in prehranjevanja. "Tudi najstniki vstanejo in hodijo spat s telefoni. Potem je tu še norčevanje in zbadanje, ki prav tako vplivata na počutje," je dodal. Psihične bolečine pa vodijo tudi v samopoškodovanje.

Vse to so razlogi, ki so pri združenju ravnateljev in strokovnjakih sprožili pomisleke, če je uporaba osebnih pametnih naprav v šolah sploh smiselna. Dekleta na primer med odmori, pa tudi poukom, primerjajo svoje fotografije, se norčujejo iz podob drugih in komentirajo njihov videz. Med poukom tudi snemajo vse mogoče stvari.

Ob tem pa ravnatelji in strokovnjaki pozivajo tudi starše, naj spremljajo uporabo pametnih naprav pri svojih otrocih.