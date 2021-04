Podnebne spremembe povzročajo kaos v monsunskem obdobju v Indiji

Indijski kmetijski sektor predstavlja skoraj 20 odstotkov letnega BDP-ja in igra pomembno vlogo pri blaginji države. Če se trend podnebnih sprememb ne bo ustavil ali vsaj omilil, pa lahko prebivalci te ogromne države pričakujejo več kaotičnih monsunskih sezon, ki bodo negativno vplivale na kmetijstvo, opozarja vodja raziskave in podnebni znanstvenik Anders Levermann .

Ugotovili so, da Indijo čakajo bolj ekstremno mokra leta v prihodnosti. "Za vsako stopinjo Celzija kot se segreje naš planet, se verjetnost za monsunske padavine poveča za okoli pet odstotkov," je dejala ena od avtoric raziskave Anja Katzenberger iz inštituta PIK in Univerze Ludwig-Maximilian v Münchenu.

Podnebne spremembe povečujejo nestanovitnost monsunskih padavin v Indiji veliko hitreje, kot smo sprva predvidevali, kaže zadnja raziskava Inštituta za raziskave podnebnega vpliva v Potsdamu (PIK). Raziskovalci so analizirali in med seboj primerjali napovedi več kot 30 najsodobnejših podnebnih modelov z vsega sveta.

Indijski strokovnjak za kmetijsko politiko Devinder Sharma je za CNN dejal, da se bodo morale kmetijske prakse prilagoditi podnebnim spremembam, vendar pa za zdaj še ni nobenih natančnih načrtov, kako bodo to storili. "Ne vemo, kako se bodo te podnebne spremembe pokazale. Lahko, da bo na neki točki močno deževje, ki mu bo sledila suša ali cikloni. Vsekakor ne bo stanovitno. To bo povzročilo veliko težav za kmetijski sektor in tudi za godpodarstvo," je poudaril.

Nemški raziskovalci so še opozorili, da so eden glavnih krivcev za tako hitre in drastične podnebne spremembe toplogredni plini, še posebej CO2. Koncentracija ogljikovega dioksida še naprej narašča in dosega rekordne ravni. Kljub temu, da se je svet lani za nekaj časa zaradi pandemije "ustavil", pa je imelo to skorajda neznaten vpliv na koncentracije CO2 v našem okolju.