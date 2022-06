Spremljevalko skupine Pussy Riot izpustili iz pripora v Zagrebu

Po izpustitvi iz pripora je Niazova dejala: "Sem v šoku, pred eno uro sem se pogovarjala s svojo odvetnico in mislili smo, da bom (v zaporu) ostala čez vikend."

Članico skupine za podporo ruski punk-aktivistični skupini Pussy Riot, Aisoltan Nijazovo , so danes izpustili iz pripora v Zagrebu. Hrvaške oblasti so jo aretirale 30. maja na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je pred 20 leti razpisal Turkmenistan.

Pritožila se je tudi na razmere v zagrebškem zaporu. "To je zapor za moške. Tukaj ni pravil za ženske. Moški lahko dvakrat na dan odidejo na sprehod, zjutraj in popoldne, ženske pa zvečer, tako da ne morejo videti sončne svetlobe. Želela sem se rekreirati, a se nisem mogla. Moški pa imajo omogočen fitnes," je opisala razmere v Remetincu.

Turkmenistanski režim jo preganja zaradi domnevnih spornih bančnih poslov, Niazova in njeni podporniki pa pravijo, da gre za montiran in politično motiviran proces. V resnici pa naj bi jo preganjali zaradi aktivizma in sodelovanja z opozicijo.

Članice skupine Pussy Riot in odvetnica Budakova so v sredo pred zaporom Remetinec sporočile, da aretirani spremljevalki skupine ne morejo ponovno soditi, saj je svojo kazen po obtožnici iz Turkmenistana že prestala v zaporu v Rusiji.