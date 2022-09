Sprevod s krsto: odpovedani leti in konji, ki so navajeni na glasen jok

Procesijski konji so bili podvrženi posebnemu šolanju: navajali so jih na glasen jok

Konji, ki sodelujejo v kraljevi povorki, so morali za ta dogodek opraviti poseben trening. Navadili so jih na žalujoče ljudi ter rože in zastave, ki jih ljudje mečejo prosti procesiji. "Izpostavljeni so bili glasnim zvokom, množicam, zastavam, rožam, jokajočim ljudem, pa tudi glasnim udarcem po bobnih in agresivnim zvokom," je povedal narednik Tom Jenks, ki bo vodil orožni vagon, ki nosi kraljičino krsto.