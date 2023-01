'Sprevržen napad na Izraelce na dan spomina na holokavst'

V Vzhodnem Jeruzalemu pred sinagogo je pod streli Palestinca padlo sedem ljudi, med njimi 70-letna ženska, trije so ranjeni. Policija je 21-letnega napadalca ustrelila. Do napada je prišlo le dan po tem, ko je izraelska vojska v raciji na Zahodnem bregu ubila devet Palestincev. Iz palestinskega gibanja Hamas so sporočili, da je bil napad naravni odgovor na smrtonosno vojaško racijo, vendar odgovornosti za napad niso prevzeli. Aretiranih je bilo 42 ljudi. Medtem iz vzhodnega Jeruzalema poročajo že o novem napadu.

Kot smo poročali, je Palestinec začel streljati pred sinagogo, kjer so se zbrali prebivalci, da bi praznovali judovski šabat. Gre za najhujši napad na Izraelce v zadnjih nekaj letih, ki bo najverjetneje še povečal že tako prepogosto prelivanje krvi obeh narodov, poroča AP. Kot je sporočila izraelska reševalna služba Magen David Adom so pet oseb razglasili za mrtve na kraju dogodka – štiri moške in eno žensko. Kasneje so v bolnišnici potrdili smrt še dveh oseb, enega moškega in ene ženske. Med ranjenimi je pa tudi 15-letni fant, ki naj bi bil izven življenjske nevarnosti. Strelec naj bi bil 21-letni prebivalec Vzhodnega Jeruzalema, po podatkih policije pa naj bi deloval sam. Po navedbah policije se je napad zgodil okoli 20.15 po lokalnem času na ulici Neve Jakov. Načelnik policije Jakov Šabtaj je dejal, da je strelec "začel streljati na vse, ki so mu bili na poti. Usedel se je v avto in streljal na mimoidoče z zelo kratke razdalje." Nato naj bi po njegovih besedah skušal zbežati s kraja dogodka, a mu to ni uspelo. Predsednik vlade Benjamin Netanjahu je dejal, da so uradniki opravili varnostno oceno in da se je odločil za takojšnje ukrepe. Dodal je, da bo Izrael ukrepal "odločno in mirno", ter javnost pozval, naj ne jemlje zakona v svoje roke in to raje prepusti pooblaščenim osebam. Aretirali naj bi 42 ljudi, je sporočila izraelska policija. Kot so pojasnili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, so med prijetimi sorodniki napadalca in prebivalci soseske, kjer je živel.

Napad se je zgodil dan po smrtonosni izraelski raciji v begunskem taborišču Jenin na okupiranem Zahodnem bregu. Devet Palestincev, med njimi starejša ženska, je bilo ubitih, potem ko je več deset izraelskih vojakov napadlo hišo, v kateri so bili po navedbah vojske domnevni borci, zaradi česar so več ur potekali hudi spopadi. V četrtek so izraelske sile v mestu al-Ram severno od Jeruzalema ustrelile tudi 22-letnega Palestinca.

Obrambni minister Joav Galant se je sestal z vodjo izraelske vojske in drugimi visokimi varnostnimi uradniki ter jim naročil, naj pomagajo policiji in okrepijo obrambo v bližini Jeruzalema in judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. "Izraelska obrambna služba bo odločno ukrepala proti terorizmu ter prišla do vseh, ki so bili vpleteni v napad," je dejal Galant. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je po napadu prizorišče obiskal in ljudem, ki so jezno skandirali, sporočil, da se "tako ne sme nadaljevati". Nekateri ljudje so skandirali v podporo Ben Gviru z besedami "ti si naš glas, mi te podpiramo". V Gazi je tiskovni predstavnik vladajoče militantne skupine Hamas Hazem Kasem dejal, da je bil napad "maščevanje in naravni odgovor" na smrtonosno vojaško racijo v četrtek. Militantne skupine so sicer napad pohvalile, a odgovornosti za napad niso prevzele. Po napadu se je na Zahodnem bregu in v Gazi več deset Palestincev zbralo na ulicah, da bi proslavili napad v Jeruzalemu, slišati je bilo slavnostno streljanje ter hupanje avtomobilov.

Streljanje se je zgodilo ravno na dan spomina na holokavst, ko obeležujejo spomin na šest milijonov Judov in drugih žrtev, ki jih je nacistični režim v Nemčiji ubil v holokavstu. V Jeruzalemu danes v napadu ranjena dva Danes je bila zopet prelita kri v vzhodnem Jeruzalemu, ranjeni sta najmanj dve osebi in to le dan po smrtonosnem napadu blizu sinagoge, kjer je umrlo sedem ljudi. V palestinski soseski Silwan blizu zgodovinskega starega mestnega jedra sta bila ustreljena dva moška, stara 23 in 47 let. Reševalci so sporočili, da sta sicer pri zavesti a v razmeroma težkem stanju, poroča AP. Policija je napadalca ustrelila, prizorišče napada pa je bilo nemudoma zavarovano. Obsodbe napada prihajajo iz ZDA in EU V zvezi z napadom so se oglasili tudi v Beli hiši in obsodili "ogabni teroristični napad" na sinagogo ter sporočili, da je ZDA izrazila polno podporo Izraelu, je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre. Enako se je odzvalo ameriško zunanje ministrstvo in najostreje obsodilo "teroristični napad", poroča CNN. "To je grozljivo," je dejal namestnik tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva Vedant Patel. "Naše misli, molitve in sožalje so namenjeni vsem, ki so bili ubiti in ranjeni v tem gnusnem nasilnem dejanju."

Pri obsodbah napada niso odlašali niti Evropska unija, Francija in Združeno kraljestvo. "Zgrožen sem nad poročili o grozljivem napadu, ki se je zgodil nocoj v Neve Jakovu. Napad na vernike v sinagogi na dan erev šabat je še posebej grozljivo teroristično dejanje. Združeno kraljestvo stoji ob strani Izraelu," je na Twitterju zapisal Neil Wigan, britanski veleposlanik v Izraelu. Veleposlanik EU v Izraelu Dimiter Čantov je obsodil "nesmiselno nasilje" in v svojem tvitu zapisal: "Teror ni nikoli rešitev." Francosko veleposlaništvo v Izraelu pa je na Twitterju zapisalo, da je incident "še toliko bolj sprevržen, ker je bil storjen na dan mednarodnega spomina na holokavst". Tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obsodil petkov smrtonosni napad, je povedal njegov tiskovni predstavnik. "Še posebej grozno je, da se je napad zgodil na kraju čaščenja in prav na dan, ko obeležujemo mednarodni dan spomina na holokavst," je dejal. Guterres je izrazil tudi zaskrbljenost "zaradi trenutnega stopnjevanja nasilja v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih" ter vse pozval "k čim večji zadržanosti". Leta trajajoča nasprotja med dvema narodoma Vzhodni Jeruzalem je pretežno palestinsko območje mesta, ki ga je Izrael zavzel leta 1967. Neve Jakov je versko judovsko naselje, ki ga Izrael šteje za sosesko svojega glavnega mesta. Izrael zahteva ves Jeruzalem za svojo prestolnico, Palestinci pa želijo Vzhodni Jeruzalem imeti za prestolnico svoje prihodnje države.

