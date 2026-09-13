Sprla sta se zaradi nesoglasij v prometu: 27-letnik udaril 71-letnika, ta nato umrl

Včeraj okoli 19. ure sta se na avtobusni postaji v hrvaškem Kominu (v bližini Ploč) zaradi nesoglasij v prometu sprla dva voznika. Incident se je nato prevesil v fizični obračun, pri čemer je 27-letnik 71-letnega moškega udaril v obraz. Udarec je bil tako močan, da je starejši voznik padel po tleh, z glavo udaril ob tla in izgubil zavest, poroča hrvaški spletni portal Net.hr.

Na kraj je nemudoma prihitela reševalna služba in 71-letniku nudila zdravniško pomoč. Med prevozom do helikopterja, ki bi ga moral prepeljati v Klinični bolnišnični center (KBC) Split, je moški umrl.

Kraj dogodka so si ogledali tudi hrvaški kriminalisti, odsek ceste pa je bil v tem času v celoti zaprt za promet. Truplo pokojnega so prepeljali na oddelek za patologijo dubrovniške bolnišnice, kjer bodo opravili sodno obdukcijo.

Policija je 27-letnika zaradi suma uboja pridržala, še danes ga bodo s kazensko ovadbo privedli v pripor Policijske uprave dubrovniško-neretvanske.