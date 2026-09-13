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Sprla sta se zaradi nesoglasij v prometu: 27-letnik udaril 71-letnika, ta nato umrl

Komin, 13. 09. 2026 16.11 pred 29 minutami 1 min branja 7

Avtor:
Ti.Š.
Hrvaška policija

Prepir zaradi nesoglasij v prometu se je v hrvaškem Kominu končal tragično. Kriminalistična preiskava je pokazala, da sta se na avtobusni postaji sprla 27-letni in 71-letni voznik, nakar je mlajši starejšega tako močno udaril v obraz, da je ta padel po tleh. Z glavo je udaril ob tla in izgubil zavest, nato pa na poti v bolnišnico umrl.

Včeraj okoli 19. ure sta se na avtobusni postaji v hrvaškem Kominu (v bližini Ploč) zaradi nesoglasij v prometu sprla dva voznika. Incident se je nato prevesil v fizični obračun, pri čemer je 27-letnik 71-letnega moškega udaril v obraz. Udarec je bil tako močan, da je starejši voznik padel po tleh, z glavo udaril ob tla in izgubil zavest, poroča hrvaški spletni portal Net.hr.

Na kraj je nemudoma prihitela reševalna služba in 71-letniku nudila zdravniško pomoč. Med prevozom do helikopterja, ki bi ga moral prepeljati v Klinični bolnišnični center (KBC) Split, je moški umrl.

Kraj dogodka so si ogledali tudi hrvaški kriminalisti, odsek ceste pa je bil v tem času v celoti zaprt za promet. Truplo pokojnega so prepeljali na oddelek za patologijo dubrovniške bolnišnice, kjer bodo opravili sodno obdukcijo.

Policija je 27-letnika zaradi suma uboja pridržala, še danes ga bodo s kazensko ovadbo privedli v pripor Policijske uprave dubrovniško-neretvanske.

Ploče prepir moška udarec promet

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KOMENTARJI7

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devlon
13. 09. 2026 16.35
si bo lahko na sojetnikih zdaj pesti brusil
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0 0
GretaTumlhajt
13. 09. 2026 16.32
Pri takšnem povzročanju smrti sočloveku, bi se moralo povzročitelja obsodit na dosmrtni zapor, konec ni debate! Če nekomu vzameš življenje z udarcem, nožem, pištolo ali kakor koli drugače (tu ne mislim prometnih nesreč) bi ga miraki obsodit dosmrtno. Ne bi ga rabil udarit, ampak se je tako odločil in človek je zato umrl. Nekomu je vzel življenje in naj se njemu tudi na tak način, da gre za zapahe.
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+2
2 0
nova pot
13. 09. 2026 16.38
Za nenaklepni umor so na žalost kazni prenizke, sploh v Sloveniji.
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0 0
13. 09. 2026 16.30
to pa je smola. 10 let bo dobil.
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0 0
graf
13. 09. 2026 16.27
z enim udarcem si je 27-letnik zaribal lajf ...
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+2
2 0
bronco60
13. 09. 2026 16.18
Sigurno mu je žal, ali pa tudi ne.
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+1
1 0
graf
13. 09. 2026 16.27
zdaj je vseeno !
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+1
1 0
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