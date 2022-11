Sprti strani v Etiopiji sklenili premirje. Protestniki: Popustili smo

Etiopska vlada in Tigrayska ljudska osvobodilna fronta, ki zadnji dve leti bijeta krvavo vojno na severu Etiopije, sta na mirovnih pogajanjih v Južni Afriki vendarle sklenili premirje. Med drugim sta se dogovorili o prekinitvi sovražnosti, razorožitvi, vzpostavitvi javnega reda in miru ter neoviranem dostopu do humanitarne pomoči.

icon-expand Spopadi med ljudsko osvobodilno fronto in etiopsko vlado so se začeli novembra leta 2020. V tem času je iz regije pobegnilo več prebivalcev, soočali so se tudi s pomanjkanjem hrane, medicinskih pripomočkov in drugih osnovnih življenjskih potrebščin. FOTO: AP

"Obe strani v etiopskem konfliktu sta se uradno dogovorili o prekinitvi sovražnosti ter sistematični, urejeni, nemoteni in usklajeni razorožitvi," je na novinarski konferenci dejal posebni odposlanec Afriške unije in nekdanji nigerijski predsednik Olusegun Obasanjo. Prav tako so se dogovorili o ponovni vzpostavitvi javnega reda in miru, ponovni vzpostavitvi storitev, neoviranem dostopu do humanitarne pomoči in zaščiti civilistov. Vseeno pa je Obasanjo opozoril, da se mirovni proces s tem ni končal, temveč se šele začenja. "Izvajanje danes podpisanih mirovnih sporazumov je ključnega pomena," je še dodal.

icon-expand V tem času se je v regiji zvrstilo več protestov. Na fotografiji Etiopijci protestirajo proti vmešavanju tujcev v notranje zadeve države in proti Ljudski osvobodilni fronti Tigraja v glavnem mestu Adis Abeba. FOTO: AP

Uporniki iz Tigraya so medtem premirje pozdravili in zatrdili, da so pripravljeni dosledno izvajati zahteve sporazuma. "Da bi odpravili bolečine naših ljudi, smo v pogajanjih popustili, saj moramo zgraditi zaupanje," je dejal vodja njihove delegacije Getachew Reda. "Dejstvo, da smo prišli do te točke, govori o pripravljenosti obeh strani, da pustita preteklost za seboj in začrtata novo pot miru," je še dodal. Premirje je pozdravil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. "Seveda bomo preučili podrobnosti, vendar je to zelo dobrodošel prvi korak, za katerega upamo, da bo prinesel nekaj miru milijonom etiopskih civilistov, ki so resnično trpeli v tem konfliktu," je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric. Prav tako se je na dogovor o premirju že odzval etiopski premier Abiy Ahmed. "Sporazum, ki je bil danes podpisan v Južni Afriki, je monumentalen za napredovanje Etiopije na poti reform, ki smo jih začeli pred štirimi leti in pol. Zavezanost miru ostaja neomajna. Naša zaveza, da bomo sodelovali pri izvajanju sporazuma, pa je prav tako trdna," je dejal.

icon-expand Mirovna pogajanja med obema stranema so potekala v Južnoafriški republiki. FOTO: AP

Prvi uradni dialog za končanje dvoletne vojne Teden dni trajajoča mirovna pogajanja, ki so potekala v Južni Afriki, so bila prvi uradni dialog za končanje vojne. Kljub mirovnemu procesu so se v Tigrayu medtem nadaljevali intenzivni spopadi, v katerih so etiopske vladne enote ob podpori eritrejske vojske in regionalnih sil izvajale artilerijsko obstreljevanje in letalske napade ter od upornikov zavzele več mest.