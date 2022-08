Spust po toboganu kot iz nočne more: prevelika hitrost in glavobol

19. avgusta so v otroškem parku Belle Isle v ameriškem Detroitu odprli novo atrakcijo – tobogan, ki pa je že prvi dan povzročil številne preglavice, tako staršem otrok kot lastnikom samim. Največ strahu in bolečin pa je povzročil prav otrokom. Na dan otvoritve je novi tobogan obiskalo veliko radovednih družin, a ko so starši videli, s kakšno hitrostjo se otroci spuščajo po toboganu, jih je postalo strah. Tobogan so le nekaj ur po odprtju zaprli, saj bodo lastniki naredili določene spremembe, ki bodo upočasnile spuščanje.