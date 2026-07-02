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'Sramota je naša': Nizozemska in Britanija priznali krivdo za prisilne posvojitve

Haag, 02. 07. 2026 18.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Dojenček

Nizozemska in Velika Britanija sta se uradno opravičili za svojo vlogo pri prisilnem odvzemu otrok neporočenim materam v drugi polovici 20. stoletja. Praksa, ki je prizadela več deset tisoč žensk in otrok, je za seboj pustila globoke travme, prizadeti pa opozarjajo, da opravičila prihajajo boleče pozno.

Nizozemska vlada se je včeraj opravičila zaradi prisilnih posvojitev otrok, ki so med letoma 1956 in 1984 prizadele približno 13.000 do 14.000 mater ter več kot 15.000 otrok, navaja The New York Times. Opravičilo sledi poročilu neodvisne preiskovalne komisije, ki je razkrilo "veliko in dolgotrajno škodo", ki je bila povzročena prizadetim družinam.

Državna sekretarka za pravosodje Claudia van Bruggen je ob srečanju s prizadetimi poudarila: "V trenutku, ki je bil verjetno najbolj ranljiv v vašem življenju, ste bili prikrajšani za nadzor nad svojim življenjem in vam je bil odvzet otrok." V imenu vlade se jim je tudi iskreno opravičila.

Claudia van Bruggen
Claudia van Bruggen
FOTO: Profimedia

Preiskava je pokazala, da so bile neporočene nosečnice pogosto pod hudim pritiskom staršev, zdravnikov, socialnih delavcev in psihiatrov, naj se odpovejo svojim otrokom, saj je bila nosečnost zunaj zakonske zveze takrat močno stigmatizirana. Nekatere ženske so otroka izgubile takoj po porodu, druge pa so bile prisiljene podpisati dokumente, ne da bi v celoti razumele svoje pravice.

Istega dne se je za podobne prakse opravičila tudi britanska vlada. Britanski premier Keir Starmer je poudaril, da se to nikoli ne bi smelo zgoditi. "To je madež na naši zgodovini," je dejal in dodal, da sramota ne pripada materam, temveč državi in institucijam, ki so takšne prakse omogočale.

Keir Starmer
Keir Starmer
FOTO: AP

Prisilne posvojitve otrok neporočenih mater so bile po drugi svetovni vojni razširjene v številnih zahodnih državah. Za svojo vlogo sta se v preteklosti že opravičili tudi Avstralija in Irska.

Prizadeti zdaj po poročanju The New York Timesa od oblasti zahtevajo dodatne ukrepe, med drugim popoln dostop do arhivov ter dolgoročno psihosocialno podporo za matere in otroke, ki še danes živijo s posledicami teh odločitev.

prisilne posvojitve Nizozemska Velika Britanija opravičilo

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