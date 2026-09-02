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Šrapneli sredi poročnega slavja: med žrtvami ameriškega napada tudi otrok

Teheran, 02. 09. 2026 10.46 pred 3 minutami 4 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Napad na območju Sirika

Iran je po obnovitvi ameriških napadov na svoje ozemlje izvedel raketne in brezpilotne napade na ameriške cilje v Jordaniji, Kuvajtu, Iraku, Bahrajnu in Združenih arabskih emiratih. V napadih in povračilnih ukrepih so bile tudi civilne žrtve, ZDA pa vztrajajo, da niso namerno napadale civilistov.

Ameriška vojska je v torek po približno mesecu dni premora znova napadla cilje v Iranu. Ameriško osrednje poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da so bili napadi usmerjeni proti pripadnikom elitne iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC), potem ko naj bi ta izvedla napade na komercialne ladje v Hormuški ožini in ameriške sile v regiji. Centcom je ob zaključku napadov na družbenem omrežju X sporočil, da so ameriške sile zadele lokacije zračne obrambe, radarske sisteme, pomorska sredstva, objekte za polaganje min ter komunikacijske točke.

Rdeči polmesec v Iranu je medtem sporočil, da je bilo v ameriškem napadu na območju Sirika na jugu države ubitih pet ljudi, med njimi otrok, več kot 50 pa je bilo ranjenih, poroča BBC. Šrapneli naj bi zadeli hišo, kjer je potekalo poročno slavje. Ameriška vojska je potrdila, da je seznanjena s poročili, in poudarila, da ne cilja civilistov. Iranska tiskovna agencija Irna je medtem poročala, da je po podatkih lokalnih oblasti v provinci Kuzestan umrlo še sedem ljudi, osem pa je bilo poškodovanih. Iranska revolucionarna garda je sporočila tudi, da so bili v ameriških napadih v provinci Kermanšah ubiti štirje pripadniki njenih letalskih sil.

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Na vprašanje, ali ima ameriška vojska verodostojna poročila o iranskih civilnih žrtvah, je tiskovni predstavnik Centcoma Tim Hawkins odgovoril, da ameriška vojska, v nasprotju z iransko revolucionarno gardo, "nikoli ne cilja civilistov".

Iran je v odgovor sprožil več raketnih in brezpilotnih napadov. Po navedbah iranske tiskovne agencije Tasnim je IRGC z balističnimi raketami napadel ameriško bazo marincev v jordanski Akabi. Jordanske oborožene sile so sporočile, da so prestregle 13 balističnih raket, od katerih so 10 uničili, tri pa so padle na odročna območja. Iranske oblasti so pozneje navedle, da so balistične rakete izstrelili proti dvema ameriškima vojaškima oporiščema v Jordaniji.

Ameriški napadi na Iran in iranski povračilni napadi ter razvoj dogodkov v zadnjih 24 urah
Ameriški napadi na Iran in iranski povračilni napadi ter razvoj dogodkov v zadnjih 24 urah
FOTO: Profimedia

Napade so zabeležili tudi v Kuvajtu in Bahrajnu, piše BBC. Kuvajtska vojska je sporočila, da je njena protiletalska obramba odgovarjala na iranske raketne napade, iranski državni mediji pa so poročali o več eksplozijah v Bahrajnu. Kuvajtska vojska je pozneje sporočila, da je njena zračna obramba odbila napade iranskih brezpilotnih letalnikov. Eden od dronov naj bi povzročil požar v stanovanjskem kompleksu v Kuvajtu, vendar žrtev ni bilo, požar pa so kmalu pogasili.

Iranska vojska je po navedbah AFP sporočila, da je z več deset vojaškimi brezpilotnimi letalniki napadla radarske sisteme in položaje ameriških sil v oporiščih Al Dhafra in Al Minhad v Združenih arabskih emiratih ter cilje v letalski bazi Šejk Isa v Bahrajnu. Napadli naj bi tudi ameriške sile v Kuvajtu, Jordaniji, Bahrajnu in Erbilu v iraškem Kurdistanu.

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IRGC naj bi napadel tudi ameriške baze v iraškem Kurdistanu, kjer naj bi bili uničeni vzdrževalni center, skladišča in oprema. Iranska garda je zatrdila, da je z raketami in droni zadela ameriška oporišča v Erbilu ter tam uničila več objektov, med drugim vzdrževalni center in skladišča. Iranska vojska je danes po navedbah državnih medijev sporočila tudi, da je z brezpilotnimi letalniki ciljala ameriške sile v oporišču v Bahrajnu.

Predsednik ZDA Donald Trump je v torek posvaril Iran, naj se ne maščuje za najnovejše ameriške napade, in dejal, da se bo Teheran soočil z "veliko močnejšimi napadi", če bo udaril nazaj. Pozneje je na družbenem omrežju Truth Social zagotovil še, da Irana ne poskuša "prisiliti k pogajalski mizi", saj da mu ni mar, ali bodo podpisali za Irance "ničvreden sporazum". Ob tem je vprašal: "Kdaj se bo iransko ljudstvo dvignilo in borilo?"

Tiskovni predstavnik iranske garde pa je pozneje na omrežju X Washingtonu zagrozil, da "bo obžaloval nove napade", saj da "agresorje čaka huda kazen".

Napad na območju Sirika
Napad na območju Sirika
FOTO: Profimedia

Najnovejši spopadi so del širšega konflikta, ki se je začel 28. februarja, ko sta ZDA in Izrael izvedla obsežne napade na Iran. Teheran je odgovoril z napadi na Izrael, ameriške baze in zaveznike v Perzijskem zalivu ter praktično zaprl Hormuško ožino za pomorski promet. Aprila je bilo sklenjeno premirje, ki je bilo junija podaljšano z memorandumom, vendar je dogovor pozneje prenehal veljati.

Konflikt se je po večtedenskem premoru znova zaostril minuli konec tedna. ZDA so v nedeljo sporočile, da so napadle iranske raketne sisteme na otoku Larak v Hormuški ožini. Teheran je v ponedeljek odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, čemur so sledili novi ameriški napadi.

Napetosti so se v zadnjih tednih še povečale tudi zaradi spopadov okoli plovbe skozi Hormuško ožino ter novih ameriških sankcij proti Iranu in državam, ki z njim nadaljujejo trgovanje. Nadaljevanje ameriških in iranskih napadov tako nakazuje novo zaostrovanje konflikta na območju Bližnjega vzhoda.

Iran ZDA Bližnji vzhod Hormuška ožina vojaški spopadi

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