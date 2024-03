Srbski državljan mora plačati milijon evrov davka na premoženje nepojasnjenega izvora

V srbski davčni upravi so za Forbes Srbija pojasnili, da so davčno osnovo za neimenovanega posameznika določili pri nekaj več kot 170 milijonih dinarjev (1,45 milijona evrov), od te pa so obračunali omenjeni davek v višini 75 odstotkov. To pomeni, da bo moral neimenovani zavezanec plačati 127,5 milijona dinarjev (približno 1,1 milijona evrov) davka.

Posebno davčno stopnjo določa zakon o izvoru premoženja in posebnem davku, ki ga je srbska vlada sprejela pred štirimi leti.

Kot so še pojasnili v srbski davčni upravi, potencialne kršitelje iščejo tako, da ugotavljajo, katerim zavezancem se je v enem letu, največ pa v treh zaporednih letih, premoženje povečalo za več kot 150.000 evrov.