Srb se je zabarikadiral v stanovanje in streljal, posredovale avstrijske kobre

Prejšnji teden, v torek okoli 20. ure, so sosedje prijavili moškega, ki je metal stvari skozi okno in celo streljal. Na kraj dogodka je takoj prišla policija, ki je obkolila objekt in širšo okolico, na kraj pa so prihiteli tudi člani specialne enote avstrijske policije Kobra in gasilci, piše Kleine Zeitung .

Preden so na silo vstopili v stanovanje, so se poskušali z njim pogajati. Posumili so, da v stanovanju ni sam, saj so za zaprtimi vrati slišali glasove. Kasneje se je izkazalo, da je le povečal glasnost televizije, da bi preglasil pogajalsko skupino.

Ko so kobre vdrle v stanovanje, je Srb stekel proti njim in skušal pobegniti. Policija je bile prepričana, da je oborožen, v stanovanju pa je nenadoma močno počilo, zato so policisti začeli streljati.

V eksploziji, verjetno plina, je bilo poškodovanih sedem ljudi. Ugotovitve obdukcije pa bodo pokazale, ali je Srb umrl zaradi eksplozije ali naboja. V stanovanju so našli tudi pištolo in več nožev.

Avstrijska policija je zdaj objavila videoposnetek, ki prikazuje kako so se po eksploziji s kraja razbežali Dunajčani. Videti je tudi policiste in novinarje.