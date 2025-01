Srbe obtožili nadlegovanja aktivistov: 'Te osebe so pridržali čez noč'

Srbska policija je v sredo iz države izgnala več aktivistov in aktivistk iz Hrvaške, Slovenije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije, ki so v Beogradu sodelovali na delavnici za nevladne organizacije v organizaciji fundacije Erste. Skupno so jih po navedbah podpisnikov pisma izgnali 14 in jim za eno leto prepovedali vstop v Srbijo.

"Te osebe so pridržali čez noč, zaslišali brez dokazov, označili za grožnjo nacionalni varnosti in za eno leto izgnali iz Srbije," so organizacije civilne družbe v regiji in EU zapisale v odprtem pismu, ki ga je STA posredoval Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Nevladniki so izrazili prepričanje, da je takšno ravnanje del vzorca represije, ki vključuje dva podobna nedavna izgona hrvaških državljanov in zatiranje mirnih protestov v Srbiji. Pri tem so poudarili, da so "nepravični in nezakoniti ukrepi srbskih oblasti, ki zatirajo civilni prostor", presegli meje države, saj niso usmerjeni le proti srbskim državljanom, temveč tudi proti tujim aktivistom in organizacijam civilne družbe.

Srbske oblasti so v pismu še pozvali, naj pojasnijo ta dejanja in zagotovijo spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, institucije EU in države članice pa, naj od Srbije zahtevajo odgovornost in spoštovanje evropskih vrednot.

Evropska komisija je že v četrtek izrazila zaskrbljenost zaradi dogodka. Izpostavila je pomembno vlogo civilne družbe pri razvoju zdrave in demokratične družbe, ter poudarila, da to niso vrednote, ki so le bistvo EU, temveč tudi prihodnosti Srbije kot države kandidatke.