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Srbi 25. oktobra na predčasne parlamentarne volitve

Beograd, 08. 09. 2026 20.58 pred 32 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Aleksandar Vučić

Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil v sredo ob 12. uri. Protivladni protestniki v Srbiji razpis predčasnih volitev zahtevajo že več kot leto dni.

"Volitve v Srbiji bodo potekale 25. oktobra. (...) Verjamem, da nam bo po volitvah uspelo iziti iz krize," je v intervjuju za srbsko nacionalno televizijo dejal Aleksandar Vučić.

Srbski predsednik je sicer že nekaj časa napovedoval razpis predčasnih volitev. Te že več kot leto dni zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi.

Glavni odbor vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) je v soboto odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in v primeru zmage tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Dan pred tem je Vučić dejal, da bi bil "pripravljen sprejeti voljo" SNS o kandidaturi za premierja.

Položaj predsednika vlade bi 56-letnemu Vučiću omogočil, da ostane na oblasti. Maja prihodnje leto se mu bo namreč iztekel drugi predsedniški mandat, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati.

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JP2022
08. 09. 2026 21.37
Joj kolk sem vesel. To je neverjetno dobra novica. Grem dol u kuhnjo in si odprem pir, spijem na to neki. Verjetno je najbolj zaslužna ga. Kos.
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