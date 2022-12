Srbi blokirajo ceste na Kosovu, Vučić želi poslati vojsko

Več sto etničnih Srbov je v soboto na cesti na severu Kosova postavilo barikade in blokiralo promet čez dva glavna mejna prehoda proti Srbiji, je sporočila kosovska policija. Tovornjaki, reševalna vozila in kmetijski stroji so bili uporabljeni kot cestne zapore, poroča Guardian. Barikade so postavljene v Leposaviću, Zvečanu in Zubinem Potoku, kosovska policija pa je zaradi varnostnih razlogov zaprla prehoda Jarinje in Brnjak.

V kosovski policiji ob tem pravijo, da uporabljajo druge prehode in pozivajo k sodelovanju ter državljane opozarjajo, naj "ne nasedajo morebitnim provokacijam kriminalnih oseb ali skupin".

Protest so napovedali s sprožitvijo siren za izredne razmere v več mestih na večinsko srbskem severu Kosova. Protestiranje in blokiranje cest je nastopilo po aretaciji nekdanjega policista Dejana Pantića, ki je osumljen sodelovanja v napadu na prostore centralne volilne komisije. Trenutno se nahaja v bazi policije v Leposaviću. "Notranji minister in drugi uradniki so ga obtožili terorizma," je dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Pantić je skladno s svojimi srbskimi kolegi 5. novembra zapustil policijske vrste zaradi odločitve Prištine, da zamenja srbske registrske tablice s kosovskimi.

"Gre za brutalno maščevanje in ustrahovanje s strani kosovskega premierja Kurtija, ki se je zdaj odločil preganjati srbske policiste brez kakršnih koli dokazov," je dejal Petar Petković, vodja srbskega oddelka za Kosovo. Pred tem so aretirali še enega Srba zaradi suma sodelovanja v oboroženem napadu na policijsko patruljo.