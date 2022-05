Srbi bodo po yugih in stoenkah proizvajali električne avtomobile

Srbski predsednik je po srečanju s Tavaresom dejal, da se za Srbijo s podpisom dogovora začenja novo obdobje, in napovedal, da se bo z začetkom prve serijske proizvodnje električnih vozil v državi začela tudi gradnja večjega števila javnih polnilnic.

Stellantis bo v tovarni v Kragujevcu namestil novo platformo za električna vozila. Čez dve leti bodo v njej začeli sestavljati popolnoma nov električni model pod blagovno znamko Fiat, ki bi zamenjal mali mestni avto fiat 500L. V koncernu imena novega modela in drugih podrobnosti niso razkrili, so pa potrdili, da bodo tam v prihodnosti proizvajali še en model. Oba modela bosta v prvi vrsti namenjena vožnji po mestu.

V tovarni v Kragujevcu je svoje avtomobile nekoč izdelovala Zastava. Med njimi so bili legendarni yugi in stoenke.

Leta 2012 je Zastavo prevzel Fiat in tam začel proizvajati fiat 500L. Lani je tovarna obratovala zgolj 50 dni, iz nje pa je zapeljalo 20.0000 avtomobilov. To je bil najslabši rezultat od leta 2012 in šestkrat slabši rezultat od rekordnega leta 2013, ko so v Kragujevcu proizvedli 117.000 fiatov 500L.