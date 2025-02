Srbska nepremičninska nakupovalna mrzlica v Trstu

Eden takih je župan srbskega glavnega mesta Aleksandar Šapić , ki je na fotografijah ob županu Zoranu Jankoviću . Zapeljimo se nekaj kilometrov iz mesta do Opčin. Vse do naslova in zvonca, na katerem najdemo tudi njegov priimek. Župan Beograda je odštel dobrih 800 tisoč evrov za vilo nad Trstom s pogledom na morje. Bliže ne moremo, saj je elitna soseska zavarovana, pot do vile pa zapirajo železna vrata.

Vrnimo se v središče Trsta. Kjer se je zanimivo, prav danes, pelo tudi za mlade Srbe, ki že tedne vztrajajo na ulicah in zahtevajo umik predsednika Vučića. In če morda ni odmevala do Beograda, pa je bilo melodijo gotovo slišati v le nekaj deset metrov oddaljeni dnevni sobi še enega Vučićevega političnega zaveznika. "To je borzni trg, na tem območju naj bi imel stanovanje gospod Zobenica, zdaj ne vemo, če on živi v Srbiji ali tukaj," špekulira Fonda.

In kdo je Damir Zobenica? Zaveznik predsednika Vučića, je operativec, ki je med študentskimi protesti v tajnosti organiziral skupine ljudi, da so na protestih žalile študente in opozicijo ter nasprotovale blokadam. V Trstu resda nima haciende – kot trdi srbska opozicija – ima pa, tako ocenjuje Fonda, v lasti meščansko stanovanje. Njegovega priimka ob zvoncu sicer ne najdemo, so pa tri stanovanja neoznačena.

V opoziciji verjamejo, da se je iz Beograda z družino že umaknil in da živi v stanovanju v središču Trsta.

Nepremičnino v Trstu naj bi imel še en Jankovićev prijatelj in Vučićev politični sopotnik. Po tragediji v Novem Sadu nekaj časa celo priprti minister za promet Goran Vesić. Da ne on ne njegova soproga resnično nimata nepremičnine v Trstu, še pravi Fonda, potrjujejo tudi evidence. Njuni imeni namreč v italijanskih zemljiškoknjižnih registrih nista zabeleženi.