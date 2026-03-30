Srbi in Rusi podaljšali pogodbo o dobavi plina

Pogodba o dobavi plina, ki bi sicer potekla v torek, velja pod enakimi pogoji kot doslej. To pomeni šest milijonov kubičnih metrov plina dnevno po ceni med 320 in 330 dolarjev za 1000 kubičnih metrov plina, medtem ko je na nizozemskem vozlišču TTF cena približno 645 dolarjev, je med današnjim nagovorom državljanom dejal Vučić.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je po pogovorih Putina in Vučića sporočil, da je Rusija zavezana svojim obveznostim pri dobavi energetskih virov. "Še posebej smo zavezani svojim obveznostim do prijateljskih in bratskih držav, kot je Srbija," je dejal po poročanju ruske tiskovne agencije RIA Novosti, ki jo povzema srbska agencija Tanjug.