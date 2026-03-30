Tujina

Srbi in Rusi podaljšali pogodbo o dobavi plina

Beograd/Moskva, 30. 03. 2026 15.42 pred 5 minutami 2 min branja 0

N.V. STA
Vladimir Putin in Aleksandar Vučić

Srbija je z Rusijo podaljšala pogodbo o dobavi plina, je po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Novi sporazum bo veljal naslednje tri mesece, po njem pa bo Srbija iz Rusije "pod zelo ugodnimi pogoji" lahko uvozila šest milijonov kubičnih metrov plina na dan.

Pogodba o dobavi plina, ki bi sicer potekla v torek, velja pod enakimi pogoji kot doslej. To pomeni šest milijonov kubičnih metrov plina dnevno po ceni med 320 in 330 dolarjev za 1000 kubičnih metrov plina, medtem ko je na nizozemskem vozlišču TTF cena približno 645 dolarjev, je med današnjim nagovorom državljanom dejal Vučić.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je po pogovorih Putina in Vučića sporočil, da je Rusija zavezana svojim obveznostim pri dobavi energetskih virov. "Še posebej smo zavezani svojim obveznostim do prijateljskih in bratskih držav, kot je Srbija," je dejal po poročanju ruske tiskovne agencije RIA Novosti, ki jo povzema srbska agencija Tanjug.

Ruski plinovod
Vučić je s Putinom, kot je navedel na družbenem omrežju Instagram, poleg podaljšanja pogodbe o dobavi plina govoril o sodelovanju na različnih gospodarskih in energetskih področjih ter o globalnih političnih vprašanjih. Ruskega predsednika pa je seznanil tudi z zavezništvom Hrvaške, Albanije in Kosova, ki so lani podpisali skupno izjavo o krepitvi obrambnega sodelovanja.

Evropska unija sicer načrtuje, da bo do 1. januarja 2028 popolnoma ukinila uvoz ruske nafte in plina. Postopno zmanjševanje uvoza plina se je že začelo, pri čemer se ne nanaša na tranzit v tretje države.

Evropska komisija od Srbije kot kandidatke za članstvo v EU pričakuje usklajevanje njene zunanje in varnostne politike z evropsko, vendar Srbija še ni uvedla sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino.

