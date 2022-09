Srbi na ulicah zaradi tabloida, ki je objavil intervju s serijskim posiljevalcem

Pred pisarnami prorežimskega tabloida, ki je objavil sporni intervju z obsojenim serijskim posiljevalcem, so se zbrale ogorčene skupine borcev za človekove pravice. Kot opozarjajo ne le nevladne organizacije, ampak tudi srbski svet za medije, "serijski posiljevalci ne bi smeli dobiti prostora v medijih", svet pa je opozoril še, da je objava takšnega intervjuja kršenje novinarskega kodeksa.

Srbski medij Informer se je pogovarjal s 44-letnim Igorjem Miloševićem, ki je bil po prestani 15-letni kazni nedavno izpuščen iz zapora. Milošević je v intervjuju med drugim podrobno pojasnil svoje motive za posilstva. V intervjuju, ki je zgrozil širšo balkansko javnost, je posiljevalec med drugim ženskam svetoval, kako naj se med posilstvom obnašajo, da bi se izognile temu, da bi jih dodatno poškodoval, ker jih bo po njegovih besedah "posilil ponovno in one to vedo". Portal Serbian monitor piše, da je prispevek, čeprav je izdelek srbskega tabloidnega novinarstva, preveč. Množica protestnikov, ki se je zbrala na osrednjem beograjskem trgu Terazije pred pisarnami Informerja, je tako nosila transparente s pozivi k zaščiti pravic žensk in številni so pozivali tudi k prepovedi Informerja.

Objava takšnega intervjuja je kršenje novinarskega kodeksa Oglasili so se tudi tiskovni predstavniki več nevladnih organizacij, ki so opozorili na to, kako sporen je intervju, saj "serijski posiljevalci ne bi smeli dobiti prostora v medijih". V sredo je tudi srbski Svet za medije sporočil, da je Informer z objavo intervjuja kršil srbski novinarski kodeks in tabloid pozval k spoštovanju profesionalnih standardov.

Ena od protestnic je pristopila k odgovornemu uredniku časnika Draganu Vučićeviću, ko je vstopal v poslovne prostore, in ga nadrla. Med drugim ga je vprašala, kako si drzne, ga polila z vodo in ga brcnila. Sama naj bi kasneje pojasnila, da ga je sicer želela brcniti, a da ga je zgrešila. Kot je vidno tudi z videoposnetka, so ga nato izžvižgali še ostali protestniki. Po nekaterih navedbah srbskih medijev naj bi vhod v stavbo obmetavali tudi z jajci.

Zaradi incidenta želi državno tožilstvo v Beogradu policiji zaslišati Vučićevića, poslalo pa je tudi zahtevo za pridobitev posnetkov nadzornih kamer in zaslišanja ženske, ki ga je napadla. Urednik Vučićević je dejal, da tabloid napadajo sovražniki in podpredsednica vlade Zorana Mihajlović zaradi političnih in osebnih interesov. "Intervju, ki smo ga objavili, je novinarstvo in vsi, ki zahtevajo prepoved Informerja, ne razumejo novinarstva," je zapisal in dodal, da intervju ne poveličuje serijskega posiljevalca. 'Tudi za tako ogabno medijsko sceno, kot je naša, je to preveč' A številni se z njegovimi besedami ne strinjajo. Intervju je dal posiljevalcu prostor, da je pojasnil svoje motive in načine, kako se je spravljal na žrtve. Med drugim je povedal, da je prvič posiljeval pri 10 letih, da se je med posiljevanjem in ropanjem "počutil svobodno in da je posiljeval zaradi navdušenja nad ženskim strahom in občutkom, da lahko z njimi počne, kar želi". "Srbskim tabloidom se je zdelo normalno intervjuvati nedavno izpuščenega serijskega posiljevalca. Tudi za tako ogabno medijsko sceno, kot je naša, je to preveč. Z vidika etike, humanosti in morale se je zgodilo nepredstavljivo," piše Serbian monitor in kot težavo izpostavlja to, da so tudi v preteklosti uporabljali izjave kriminalcev, a da je bil najnovejši članek resnično kaplja čez rob.

icon-expand Srbski časopisi, tabloidi in revije FOTO: Shutterstock