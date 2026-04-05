Srbski obveščevalci: Eksploziv, izdelan v ZDA, skušal podtakniti migrant

Po navedbah srbskega predsednika Aleksandra Vučića naj bi srbska vojska in policija nekaj sto metrov stran od plinovoda našli nahrbtnike z dvema velikima paketoma eksplozivnih sredstev in detonatorjev.
Eksplozivna sredstva so našli v občini Kanjiža na severu Srbije, okoli 15 kilometrov pred mejo z Madžarsk. Na teren so po poročanju RTS napotili helikopterje, drone, službene pse, termovizijske naprave, protidiverzantske ekipe, reševalna vozila in opremo.
Policija in vojska sta blokirali ceste, ki vodijo do plinovoda.
Direktor Srbske vojaške varnostne agencije (VBA) Đuro Jovanić je na novinarski konferenci ob odkritju eksploziva v bližini plinovoda v Vojvodini dejal, da imajo službe informacije, da bo oseba iz migrantske skupine poskušala sabotirati plinsko infrastrukturo.
"Danes smo našli posebej zapakirano eksplozivno sredstvo, hermetično zaprto, detonatorske kapsule, pripravljene in zapakirane za prevoz, pa tudi detonatorsko palico ter orodje in opremo za pripravo eksploziva za diverzijo. Povedal vam bom eno podrobnost iz preiskave, glede na oznake na eksplozivu je razvidno, da je bil izdelan v ZDA," je povedal direktor VBA.
Vučić obvestil Orbana
Vučić je dejal, da je madžarskega premierja Viktorja Orbana obvestil "o prvih rezultatih vojaške in policijske preiskave grožnje kritični plinski infrastrukturi".
Srbski predsednik ni podal podrobnosti o morebitnem motivu, dejal pa je, da so odkrili določene sledi, o katerih še ne more govoriti. "Naše obveščevalne službe so opravile dobro delo," je dodal.
Orban je potrdil, da je govoril z Vučićem, za danes popoldne pa je sklical nujno sejo sveta za nacionalno varnost.
Srbija je sicer močno odvisna od ruskega plina. Na dan uvozi okoli šest milijonov kubičnih metrov po ceni, ki znaša približno polovico tržne cene. Plinovod Balkan Stream, v bližini katerega so našli eksplozive, je podaljšek plinovoda TurkStream, ki ruski plin dovaja v Srbijo in na Madžarsko.