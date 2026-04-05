Srbski obveščevalci: Eksploziv, izdelan v ZDA, skušal podtakniti migrant

Po navedbah srbskega predsednika Aleksandra Vučića naj bi srbska vojska in policija nekaj sto metrov stran od plinovoda našli nahrbtnike z dvema velikima paketoma eksplozivnih sredstev in detonatorjev.

Eksplozivna sredstva so našli v občini Kanjiža na severu Srbije, okoli 15 kilometrov pred mejo z Madžarsk. Na teren so po poročanju RTS napotili helikopterje, drone, službene pse, termovizijske naprave, protidiverzantske ekipe, reševalna vozila in opremo.

Policija in vojska sta blokirali ceste, ki vodijo do plinovoda.

Direktor Srbske vojaške varnostne agencije (VBA) Đuro Jovanić je na novinarski konferenci ob odkritju eksploziva v bližini plinovoda v Vojvodini dejal, da imajo službe informacije, da bo oseba iz migrantske skupine poskušala sabotirati plinsko infrastrukturo.

"Danes smo našli posebej zapakirano eksplozivno sredstvo, hermetično zaprto, detonatorske kapsule, pripravljene in zapakirane za prevoz, pa tudi detonatorsko palico ter orodje in opremo za pripravo eksploziva za diverzijo. Povedal vam bom eno podrobnost iz preiskave, glede na oznake na eksplozivu je razvidno, da je bil izdelan v ZDA," je povedal direktor VBA.