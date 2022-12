'Srbi ne zahtevajo veliko, le tisto, kar pripada vsem civiliziranim Evropejcem'

"Srbi ne zahtevajo veliko. Zahtevajo le tisto, kar pripada vsem civiliziranim ljudem v Evropi. Tisto, do česar imajo vsi drugi pravico, a je Srbom odrečeno," je v nagovoru pred protestom v Rudarju dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić . V nadaljevanju je naštel, da zahtevajo le to, da so svobodni, da imajo pravico do gibanja, iti v šole in bolnišnice, da zaščitijo svoja življenja in perspektivo svojih otrok.

Navedel je, da Srbi na tem območju prosijo za izpustitev tistih, ki so bili zaradi kakšnega koli razloga aretirani, in za umik tistih, ki so z orožjem brez pravice zasegli severna območja Kosova in Metohije. Zato pa da njegovi državljani zahtevajo, da se seznami za aretacije, ki jih je pripravil prištinski režim, ker so se Srbi zoperstavili njihovemu terorju, ukinejo. Pa tudi da se oblikuje Skupnost srbskih občin, kar je bil tudi prvi pogoj v bruseljskem sporazumu.

"Kot predsednik Srbije jih bom vedno podpiral in se ne bom skrival pred velikimi in močnimi na svetu. Ob tem pa bom tudi dovolj odgovoren, da jih bom pozval k ohranjanju miru, mirnosti, strpnosti in potrpežljivosti, saj je mir v najboljšem interesu Srbov in Srbije ter naših ljudi na Kosovu in Metohiji," je še dodal.

Kosovska policija je vrnila avtobuse s Srbi na poti v Rudnike

Kot poroča srbski Telegraf.rs so se Srbi z juga Kosova in Metohije v velikem številu odpravili na miren protest, ki bi moral biti v kraju Rudare pri Zvečanih, a je kosovska policija avtobuse s Srbi iz Štrpca ustavila in jih napotila nazaj, vse tiste, ki nimajo kosovske osebne izkaznice, pa je tudi oglobila, je dejal podpredsednik Srbske liste Dalibor Jevtić.