Srbi s Kosova in Metohije protestirajo že sedmi dan

Blokada cest pri administrativnih prehodih Jarinje in Brnjak se nadaljuje, Srbi na severu Kosova so nezadovoljni s prerazporeditvijo specialnih sil in z odlokom Prištine o novih pravilih glede uporabe registrskih oznak za vozila, ki vstopajo na Kosovo s srbskimi registrskimi oznakami. Srbi zato že sedmi dan protestirajo. Beograd naj bi bil pripravljen na dialog.

Protest se nadaljuje že sedmi dan, administrativi prehod Jarine na katerem se nahajajo pripadniki specialnih sil policije in protestniki, sta po poročanju RTS danes preleteli dve vojaški letali tipa "Orel" in helikopter Kosovskih sil. Območje sta preleteli tudi dve letali srbske vojske. Čeprav nobena stran ne popušča, protesti potekajo mirno. Srbska premierka Ana Brnabić je sporočila, da je Beograd pripravljen na dialog, a očitno je, da Priština ni, poroča RTS. icon-expand Blokada cest pri administrativnih prehodih Jarinje in Brnjak se nadaljuje FOTO: AP Kosovski premier Aljbin Kurti za danes načrtuje sestanek političnih vodji največjih strank, jutri pa v Prištini pričakujejo albanskega premiera Edija Rama. Rama je sicer podprl odločitev glede registrskih oznak, a meni, da Kurti ne bi smel sprejemati odločitev, ki otežujejo dialog z Beogradom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke