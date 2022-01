Srbi se zavzemajo za vstop v EU, na referendumu podprli ustavne spremembe

Tudi predsednik srbske narodne skupščine Ivica Dačić je pozdravil rezultate referenduma. Dejal je, da je zadovoljen z volilno udeležbo, ki je glede na začasne podatke znašala okoli 30 odstotkov. Uspešen referendum bo po njegovih besedah prinesel boljše pravosodje, hitrejše sprejemanje reform in napredek Srbije na poti evropskih integracij, na spletu poroča srbska javna radiotelevizija RTS.

Spremembe ustave, ki so jih potrdili državljani, so pozdravili tudi v srbskem sodniškem društvu. S tem so po njihovem mnenju omogočili vzpostavitev boljšega institucionalnega okvira za sodstvo in tožilstvo.

Evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi je medtem poudaril, da potrditev sprememb predstavlja pomemben korak in zavezanost Srbije evropski poti. Zavzel se je za nadaljnje sodelovanje s srbskimi oblastmi pri reformah, da bi dosegli napredek na poti v EU.

Srbski volivci so na nedeljskem referendumu odgovarjali na vprašanje, ali so za potrditev akta o spremembi ustave. Gre za ustavna dopolnila, ki jih je novembra lani sprejel parlament ter zadevajo imenovanje sodnikov in tožilcev.

Sodnikov in tožilcev po novem ne bodo več izbirali v parlamentu, ampak jih bosta dva neodvisna organa, sodnike visoki sodni svet, tožilce pa visoki tožilski svet. Sodni svet, ki sicer že obstaja, bo imel novo sestavo. Tvorilo ga bo šest sodnikov, ki jih bodo izbrali sodniki med seboj in štirje ugledni pravniki, ki jih bodo izbrali poslanci z dvotretjinsko večino in predsednik vrhovnega sodišča.

Visoki tožilski svet, ki bo izbiral tožilce, bo nadomestil sedanji državni tožilski svet. Pet njegovih članov bodo izbrali tožilci, štiri pa poslanci z dvotretjinsko večino na predlog pristojnega odbora. Člana sveta bosta po funkciji tudi vrhovni javni tožilec in pravosodni minister.

Opozicija opozarja, da ustavna dopolnila ne bodo prinesla sprememb, saj da ima politika v rokah sodnike in tožilce.