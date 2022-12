Srbi v Vukovarju ostali brez pravice do uradne uporabe srbskega jezika

Vukovarski mestni svet je iz statuta mesta odstranil odredbo o uradni uporabi srbskega jezika in cirilice na območju mesta Vukovar. Predstavniki srbske narodnostne manjšine v Vukovarju so odločitev o odpravi dvojezičnosti v tem mestu označili za velik korak nazaj v odnosih med Hrvati in Srbi.

Z odločitvijo vukovarskega mestnega sveta je srbska manjšina izgubila pravico do svobodne uporabe srbskega jezika in cirilice v družbenem in javnem življenju ter uradni komunikaciji. Mestni svet je v obrazložitvi odločitve o spremembah statuta navedel, da gre za posledico objave uradnih rezultatov popisa prebivalstva na Hrvaškem iz leta 2021. Po novem popisu prebivalstva v Vukovarju živi 29,73 odstotka Srbov, kar je manj kot tretjina tamkajšnjega prebivalstva. Predsednik vukovarske Neodvisne demokratske srbske stranke (SDSS) in namestnik vukovarskega župana iz vrst srbske narodnostne manjšine Srđan Kolar je ocenil, da je to velik korak nazaj v odnosih med Srbi in Hrvati v Vukovarju. "Med razpravo ne seji sveta je bilo med vladajočimi čutiti ogromno nezanimanje za to temo, na razpravi pa ni bilo niti župana Ivana Penave, kar dovolj pove o vsem," je še dejal za hrvaško tiskovno agencijo Hino.

icon-expand Vukovar FOTO: Profimedia

Prav tako je odločitev obsodil predsednik Demokratske zveze Srbov in vukovarski mestni svetnik Srđan Milaković, ki je dejal, da se je s to odločitvijo končalo 10-letno nasilje nad cirilico in srbskim jezikom. Dodal je, da je bilo s strani državnih organov storjeno vse, da pravica srbske skupnosti do uporabe cirilice in srbskega jezika ne bo uresničena. "Popis prebivalstva se je čakal kot rešilna bilka v upanju, da bo Srbov v Vukovarju manj. In čeprav je popis pokazal skoraj 30-odstotno zastopanost srbske skupnosti, nihče ni niti pomislil, da bi to pravico ohranil," je povedal Milaković.

icon-expand Hrvatje novembra 2021 ob praznovanju 30-letnice zavzetja mesta Vukovar FOTO: Profimedia