Srbija in Avstralija zaradi Đokovića na pragu diplomatskega spora

Poudaril je, da je srbsko ministrstvo za zunanje zadeve aktivno vključeno v prizadevanja za pomoč Đokoviću. Srbska premierka Ana Brnabić je po telefonu govorila s predstavniki avstralskih oblasti in jih prosila, da Đokovića izpustijo iz hotela, v katerem ga trenutno zadržujejo. "Ana Brnabić je prosila, da Đokoviću dovolijo bivanje v hiši, ki jo je najel, in da ga izpustijo iz tega zloglasnega hotela v pravem pomenu besede," je dodal Vučić.

"Ni pošteno, da se vodi vsesplošni politični pregon, v katerem sodelujejo vsi, tudi avstralski premier, in se pretvarjajo, da pravila veljajo za vse. Več tenisačev so pod enakimi pogoji spustili v državo, Novaka pa ne. Vsem je jasno, kaj se tukaj dogaja. Sem brez dlake na jeziku," je komentiral Vučić, ki je bil včeraj z besedami še zadržan, danes pa že precej bolj oster.

Predstavnica organizacije za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) Sophie McNeill je kritizirala postopanje avstralskih oblasti. Kot je zapisala, se počuti zelo nelagodno nad načinom, kako je obravnavan Đoković. "Nihče si ne zasluži biti ponižan na tak način. To bi se lahko razrešilo pred njegovim prihodom. To ni dobra podoba, ki jo Avstralija pošilja v svet."

Avstralski premier Scott Morrison je v včerajšnji izjavi za medije zavrnil prošnjo srbske vlade, naj Avstralija ponovno razmisli o svoji odločitvi. Morrison je potrdil, da so diplomati srbskega veleposlaništva v Canberri avstralski vladi formalno posredovali stališče Srbije.

Najboljši teniški igralec na svetu je trenutno nastanjen v hotelu Park v predmestju Melbourna, ki se od začetka pandemije uporablja za namestitev oseb, ki prispejo v Avstralijo in so dolžne prestati obvezno karanteno. Hkrati je hotel tudi sprejemni center za migrante, ki čakajo na razrešitev svojega statusa.

"Razumem stališča srbskega veleposlaništva, a dejstvo je, da imajo vse države svoja pravila o mejah in ta pravila niso vsiljena nobeni državi ali posamezniku," je komentiral. Dodal je, da so bili s Srbijo do zdaj vedno v dobrih odnosih.

Morrison je sicer priznal, da je Đoković pritegnil pozornost avstralskih mejnih organov zaradi svojih izjav o cepljenju. "Oni delujejo na podlagi obveščevalnih podatkov. Ko ljudje dajejo izjave v javnosti, o tem, kaj imajo in kaj bodo naredili, privlečejo nase posebno pozornost. Vsak, ki to dela, pa naj bo politik, tenisač, novinar, lahko pričakuje, da mu bo postavljeno več vprašanj kot ostalim."