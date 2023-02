Domnevni poskus udara v Moldaviji: Srbija in Črna gora zahtevata pojasnila

Svoje obtožbe je utemeljila z obveščevalnimi dokumenti, ki naj bi jih v Kišinjovu nedavno prejeli od sosednje Ukrajine. Dodala je, da je Moskva pri teh poskusih računala na "sodelovanje notranjih sil", kot je stranka pobeglega proruskega oligarha Ilana Sora. Poleg teh pa naj bi Moskva za uresničitev svojih načrtov nameravala uporabiti tudi državljane Rusije, Belorusije, Srbije in Črne gore.

Moldavske oblasti so v ponedeljek tako zavrnile vstop v državo več srbskim državljanom, ki so prileteli v Kišinjov na ogled četrtkove nogometne tekme med beograjskim klubom Partizan in klubom Sheriff iz Tiraspola. Tekma bo zdaj potekala brez srbskih navijačev. Iz moldavske nogometne zveze so za raziskovalno mrežno Birn v torek pojasnili, da je prepoved udeležbe srbskih navijačev na tekmi prišla na zahtevo varnostno-obveščevalne službe in sumov, da bi bili med navijači srbske ekipe lahko saboterji, ki bi poskušali destabilizirati Moldavijo.