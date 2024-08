Srbija in Francija v Beogradu sklenili dogovor o dobavi 12 rafalov

Vučić je danes na novinarsko vprašanje, ali se Srbija z nakupom rafalov približuje EU in oddaljuje od Moskve, odgovoril, da ve, da bi si Macron želel, da uvedejo sankcije proti Rusiji, a da se svoje odločitve ne sramuje. Obenem je dodal, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine in jo dojema kot prijateljsko državo.

Izpostavil je tudi, da so odnosi med Srbijo in Francijo v zadnjih petih letih dobili nov zagon, ter ponovil svoje besede iz aprila, ko je poudaril, da je mesto Srbije v EU. Ob tem je dodal, da EU potrebuje močno in demokratično Srbijo, Srbija pa da potrebuje močno in suvereno EU, da bi branila njene interese. Glede Kosova je zagotovil, da bodo še naprej podpirali napore, ki se vlagajo v evropsko posredovanje, da bi dosegli napredek v normalizaciji odnosov med državama.