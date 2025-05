Srbija in Hrvaška v skupnem sistemu cestninjenja

Toll4All je regionalni elektronski sistem za plačevanje cestnine, ki omogoča združeno, čezmejno uporabo ene naprave za samodejno plačevanje cestnin.

Sistem se uporablja od julija 2023, ko so vzpostavili integrirano cestninjenje med Srbijo in Severno Makedonijo, nato pa tudi med Srbijo in Črno goro. Zdaj se je pobudi kot četrta država pridružila še Hrvaška.

Putevi Srbije nameravajo po napovedih letos razširiti uporabo sistema Toll4All tudi na Grčijo in entiteto BiH Republiko Srbsko.