Srbija in Kosovo dosegla dogovor za umiritev napetosti glede registrskih tablic

"Imamo dogovor. Z velikim veseljem sporočam, da sta glavna pogajalca Kosova in Srbije v okviru pogovorov pod pokroviteljstvom EU sklenila dogovor o ukrepih za izognitev nadaljnjemu zaostrovanju napetosti in da se povsem osredotočita na predlog za normalizacijo odnosov," je po današnjih pogovorih srbskega pogajalca Petra Petkovića in kosovskega Besnika Bislimija v Bruslju sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Na pogovorih pod vodstvom posebnega odposlanca EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslava Lajčaka so se dogovorili, da bo Kosovo prenehalo z aktivnostmi, povezanimi s preregistracijo vozil. Srbija pa bo prenehala izdajati registrske tablice z oznakami kosovskih mest, je še sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije.