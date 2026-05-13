Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

27 let po bombardiranju: Srbija in Nato začela prvo skupno vojaško vajo

Beograd, 13. 05. 2026 12.51 pred 59 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA M.V.
Skupne vaje Nata in Srbije

Srbska vojska in zveza Nato sta na jugu Srbije začela prvo skupno vojaško vajo v zgodovini. Potekala bo do 23. maja, na njej sodeluje okoli 600 pripadnikov srbske vojske ter oboroženih sil Italije, Romunije in Turčije, je sporočilo srbsko ministrstvo za obrambo. Srbija je ena redkih balkanskih držav, ki ni članica Nata.

Dvotedenska vaja poteka v bazi Jug in na poligonu Borovac pri Bujanovcu na jugu Srbije, na njej so prisotni tudi vojaški načrtovalci in opazovalci iz Združenega kraljestva, Italije, Nemčije, Romunije, ZDA, Srbije, Turčije, Francije in Črne gore.

Vojaki bodo med dvotedenskimi dejavnostmi na terenu po navedbah ministrstva urili taktike, tehnike in postopke, ki se uporabljajo v operacijah v podporo miru, kot so varovanje baze, delo na kontrolnih točkah, nadzor množičnih zbiranj in bojevanje v urbanem okolju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vaja je nadaljevanje sodelovanja Srbije in Nata v okviru programa Partnerstvo za mir. "To sodelovanje je namenjeno ohranjanju miru in stabilnosti v regiji, izboljšanju operativnih zmogljivosti oboroženih sil ter krepitvi zaupanja in medsebojnega razumevanja," so navedli na ministrstvu.

Skupna vojaška vaja pomeni napredek v sodelovanju med Srbijo in zavezništvom, ki je leta 1999 med vojno na Kosovu bombardiralo Beograd. Srbija ni članica Nata, tako kot tudi ne Bosna in Hercegovina ter Kosovo, je pa od leta 2006 članica Natovega programa Partnerstvo za mir.

Srbija kljub približevanju EU na področju zunanje in varnostne politike ves čas niha med Zahodom ter Kitajsko in Rusijo. Vztraja pri vojaški nevtralnosti, ob začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 je uvedla tudi moratorij na vojaške vaje s tujimi partnerji.

Skupnih vojaških vaj z Rusijo od tedaj ni imela, je pa leta 2023 in lani kljub temu izvedla vojaško vajo Platinasti volk z oboroženimi silami ZDA. Lani je izvedla tudi skupno vojaško vajo s Kitajsko Varuhi miru. S tem je postala prva kandidatka za članstvo v EU s tovrstnim vojaškim sodelovanjem s Pekingom, zaradi česar je bila deležna tudi kritik Bruslja.

srbija nato vaje

Kako je ukradeni roza Zmajček našel pot domov

Nov posnetek: Putin sam za volanom, v hotel s šopkom rož

24ur.com Vučić napovedal umik srbskih sil z meje s Kosovom: 'Srbija ne želi vojne'
24ur.com Konec tretje Jugoslavije
24ur.com 'Srbija je v Banjski nudila logistično in finančno podporo'
24ur.com Vučić: Moja dolžnost je služiti samo srbskemu narodu
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janševe drobtinice
13. 05. 2026 13.52
NATO naj vrne Kosovo in Metohijo Srbiji, saj so južno pokrajo okupirali in terorizirajo skupaj z 5 klani srbsko prebivalstvo...
Odgovori
+0
1 1
gongash
13. 05. 2026 13.55
Srbiski nacionalisti naj spokajo iz bosne če mislijo zdrahe tam delat.
Odgovori
+2
2 0
gongash
13. 05. 2026 13.50
Nato s srbijo in mirovne operacije? To nikakor ne gre skupaj
Odgovori
+1
2 1
Janševe drobtinice
13. 05. 2026 13.50
NATO se je vrnil na mesto zločina, z njimi ni sodelovanja....
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
Slavni igralec pri 58 letih pričakuje tretjega otroka
zadovoljna
Portal
Park, za katerim norijo vsi Slovenci
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Znana Slovenca pričakujeta prvega skupnega otroka
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
Tekmovalka Sanjskega moškega brez sramu
vizita
Portal
V možganih odkrili tumor v velikosti žogice za golf, prometna nesreča ji je rešila življenje
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Nova doba diagnostike? Umetna inteligenca pri odkrivanju raka
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Mladi pod stresom: do konca meseca bo znano, katere šole bodo omejile vpis
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Ponujata do 2500 evrov mesečne najemnine, domačini jezni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
moskisvet
Portal
Je to konec Šank Rocka? Skupino zapustila kar dva člana
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Test, ki je razkril resnico o dragih blagovnih znamkah
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Veste, kaj pomenijo tetovaže na obrazu teh hrvaških deklet?
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
Velika sprememba po 40: skriti procesi v telesu, ki vplivajo na zdravje in počutje
dominvrt
Portal
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
voyo
Portal
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713