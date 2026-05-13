27 let po bombardiranju: Srbija in Nato začela prvo skupno vojaško vajo

Vojaki bodo med dvotedenskimi dejavnostmi na terenu po navedbah ministrstva urili taktike, tehnike in postopke, ki se uporabljajo v operacijah v podporo miru, kot so varovanje baze, delo na kontrolnih točkah, nadzor množičnih zbiranj in bojevanje v urbanem okolju.

Dvotedenska vaja poteka v bazi Jug in na poligonu Borovac pri Bujanovcu na jugu Srbije, na njej so prisotni tudi vojaški načrtovalci in opazovalci iz Združenega kraljestva, Italije, Nemčije, Romunije, ZDA, Srbije, Turčije, Francije in Črne gore.

Vaja je nadaljevanje sodelovanja Srbije in Nata v okviru programa Partnerstvo za mir. "To sodelovanje je namenjeno ohranjanju miru in stabilnosti v regiji, izboljšanju operativnih zmogljivosti oboroženih sil ter krepitvi zaupanja in medsebojnega razumevanja," so navedli na ministrstvu.

Skupna vojaška vaja pomeni napredek v sodelovanju med Srbijo in zavezništvom, ki je leta 1999 med vojno na Kosovu bombardiralo Beograd. Srbija ni članica Nata, tako kot tudi ne Bosna in Hercegovina ter Kosovo, je pa od leta 2006 članica Natovega programa Partnerstvo za mir.

Srbija kljub približevanju EU na področju zunanje in varnostne politike ves čas niha med Zahodom ter Kitajsko in Rusijo. Vztraja pri vojaški nevtralnosti, ob začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 je uvedla tudi moratorij na vojaške vaje s tujimi partnerji.

Skupnih vojaških vaj z Rusijo od tedaj ni imela, je pa leta 2023 in lani kljub temu izvedla vojaško vajo Platinasti volk z oboroženimi silami ZDA. Lani je izvedla tudi skupno vojaško vajo s Kitajsko Varuhi miru. S tem je postala prva kandidatka za članstvo v EU s tovrstnim vojaškim sodelovanjem s Pekingom, zaradi česar je bila deležna tudi kritik Bruslja.