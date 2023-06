Srbija izpustila trojico kosovskih policistov

"Potrjujemo, da so bili trije ugrabljeni policisti izpuščeni. Čeprav smo veseli, da so se vrnili k svojim družinam, je ta ugrabitev resna kršitev človekovih pravic in jo je treba kaznovati," je tvitnil Kurti in dodal, da mora Srbija za aretacijo odgovarjati.

Policiste je sodišče v Kraljevu obravnavalo zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in prometa z orožjem in razstrelivom. Vsi trije so bili namreč ob prijetju v oboroženi z avtomatskimi puškami, strelivom, zemljevidi, napravami GPS in drugo opremo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Potezo Srbije je še pred izpustitvijo pozdravil madžarski premier Viktor Orban, ki je srbskega predsednika Aleksandra Vučića med pogovori v Srbiji pretekli teden pozval, naj razmisli o izpustitvi policistov. Danes je nato na družbenem omrežju zapisal, da Madžarska zelo ceni ta korak Srbije, ki je jasen dokaz strateškega sodelovanja med Madžarsko in Srbijo in vzajemne zavezanosti miru in stabilnosti na Balkanu.

Potezo Srbije je pohvalil tudi madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, medtem ko je albanski premier Edi Rama med drugim dejal, da to odpira pot k umiritvi razmer in dialogu, poroča portal Kosovo Online.