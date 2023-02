'Srbija je v marsikaterem pogledu odvisna od EU'

"Želim samo, da ljudje vedo, da je Srbija v marsikaterem pogledu odvisna od EU, da brez nje težko napreduje in da tisti, ki govorijo o priložnostih za iskanje velikih in odrešilnih alternativ, ne govorijo resnice in niso pošteni do svojih državljanov," je dejal Vučić.

Srbski predsednik je dodal, da se v imenu državljanov Srbije včasih ostro odzove na to, kar prihaja iz EU, vendar se mora po lastnih besedah vedno dobro zavedati, kaj je tisto, kar Srbijo potiska naprej, ji prinaša prihodnost in delovna mesta za mlade. "Ljudje v Srbiji bi to morali vedeti. Pogosto podcenjujemo, kaj EU naredi za nas," je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug še dejal Vučić.