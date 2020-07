V Novem Pazarju nove štiri smrtne žrtve

Epidemiološko stanje v Srbiji se še naprej poslabšuje. V bolnišnici v Novem Pazaru so umrle še štiri osebe, okužene s koronavirusom. Namestnica direktorja Klinike za infekcijske bolezni medtem opozarja, da je priliv pacientov velik, ter poziva vse, naj nosijo zaščitne maske. Avstrija je napovedala, da bo zaostrila nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko, prav tako po novem odsvetujejo vsa potovanja v Romunijo, Bolgarijo in Moldavijo.

Zaradi okužbe s koronavirusom so v bolnišnici v Novem Pazaru, ki se ga je oprijelo ime "srbski Bergamo" zaradi prenapoljenih bolnišnic in pomanjkanja zaščitne opreme, v torek umrle še štiri osebe, poročajo srbski mediji. Osem pacientov ostaja na respiratorjih, dva okužena pa so zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja premestili v Beograd in Kragujevac. V bolnišnici v Novem Pazaru se trenutno zdravi 388 oseb. Na Infekcijski kliniki srbskega kliničnega centra pa se trenutno zdravi 92 obolelih. Zgolj v zadnjih 24 urah so v bolnišnice v Beogradu sprejeli 144 ljudi, 12 na infekcijsko kliniko, je za RTS dejala Ivana Milošević, namestnica direktorja Klinike za infekcijske bolezni. Dodaja, da so kapacitete na kliniki polne, privil pacientov pa je ogromen."S tolikšnim prilivom pacientov, ne vem koliko časa bomo zdržali," je dejala in pozvala vse, naj nosijo zaščitne maske. Na intenzivni negi se zdravi bolnikov, vsi so življenjsko ogroženi, je dodala Miloševićeva. Največ okuženih v Srbiji sicer še vedno beležijo v prestolnici Beograd, kjer je predsednik Aleksander Vučić včeraj napovedal ponovno uvedbo policijske ure ter prepoved zbiranja več kot petih ljudi v zaprtih prostorih in na odprtem. Temu so sledili protesti, policija pa je protestnike poskušala razgnati s solzivcem in gumijavkami. Beograjčane je Vučićeva napoved o strožjih ukrepih razjezila, predvsem zato, ker oblastem očitajo, da so pred nedavnimi parlamentarnimi volitvami namerno prikrivale dejansko stanje v zvezi z epidemijo koronavirusa, zdaj pa za nastale razmere krivijo ljudi. Danes okoli 15. ure naj bi Vučić nagovoril javnost.

Avstrija: razmere na Balkanu so se poslabšale Zaradi hitrega naraščanja števila okužb, ki so v veliki meri posledica odhodov oziroma prihodov iz tujine, je avstrijska vlada danes izdala dodatna opozorila glede potovanj in zaostrila nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko, prav tako po novem odsvetujejo vsa potovanja v Romunijo, Bolgarijo in Moldavijo. Že pred tednom dni je Dunaj odsvetoval potovanja v šest držav Zahodnega Balkana - Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo. Ob prihodu iz držav, za katere velja opozorilo pred potovanji, je obvezna 14-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na covid-19. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je opozoril, da so se razmere v zvezi s covidom-19 na Balkanu na žalost poslabšale ter da v Avstriji beležijo vedno več primerov okužb, ki so v državo vnesene z vzhoda."Priča smo vse številnejšim vnosom iz tujine. Zato nujen poziv, da se v te države ne potuje," je poudaril.

icon-expand V Srbiji se epidemija ne umirja. FOTO: AP