Srbija kupuje eskadriljo rafalov za 3,2 milijarde evrov

Čeprav uradni finančni podatki o poslu za zdaj še niso znani, so srbski mediji, ki so blizu Vučiću, poročali, da bo cena nabave znašala okoli 3,2 milijarde evrov. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da so na triurnih pogovorih "dosegli konkretne dogovore glede nabave Rafalovih lovcev". Vučić se je srečal tudi s predstavniki podjetja. Ob tem je dejal, da bo dogovor o nabavi naprednih letal močno razširil vojaško sodelovanje med državama.

Dogovor o nakupu francoskih večnamenskih letal, o katerih naj bi Srbija razmišljala že dve leti, sicer pomeni odmik od tradicionalnega ponudnika vojaške opreme Rusije. Ta je doslej Srbijo oskrbovala tako s protiletalskimi sistemi (poleg Kitajske) kot z lovci sovjetske izdelave MiG-29, ki trenutno tvorijo hrbtenico srbskega vojnega letalstva. Toda flota migov se stara, dobava novih letal iz Rusije pa bi bila zaradi očitnih okoliščin več kot zapletena. Srbija, sicer kandidatka za članstvo v EU, je večinsko obkrožena z državami članicami Nata.