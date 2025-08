Srbija letos v Izrael izvozila več streliva kot v rekordnem lanskem letu

Srbija je v prvi polovici letošnjega leta v Izrael izvozila za dobrih 55 milijonov evrov streliva. To je več kot v celotnem lanskem letu, ko je vrednost izvoza streliva oziroma orožja v Izrael znašala rekordnih 47,9 milijona evrov. In to v času, ko se vse bolj krepijo obtožbe, da Izrael v Gazi izvaja vojne zločine in genocid.