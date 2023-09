'Srbija mora odgovarjati za podpiranje terorizma na Kosovu'

Srbija mora v celoti odgovarjati za nedeljske napade na kosovsko policijo na severu države, je sporočil kosovski premier Albin Kurti. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že v nedeljo zanikal vpletenost Srbije v napade, srbska vlada pa je zaradi tragičnih dogodkov na Kosovu za sredo razglasila dan žalovanja.

"Srbija mora v celoti odgovarjati za podpiranje terorističnega nasilja na ozemlju Kosova," je v ponedeljek zvečer na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočil Kurti. "To orožje in oprema, ki smo ju zasegli v protiteroristični operaciji kosovske policije po nedeljskem napadu, ne pušča nobenega dvoma: storilci zločina niso delovali sami, temveč ob podpori države," je še zapisal ob fotografijah in seznamu zaseženega orožja in opreme, med katero so bili oklepnik, 24 terenskih vozil, puške, mitraljezi, ročne granate, mine in droni.

Napad s strelnim orožjem in ročnimi granatami na policijsko patruljo se je zgodil v noči na nedeljo, spopadi pa so se nato nadaljevali ves dan. Strelski obračun se je končal, ko so kosovski policisti vdrli v samostan v vasi Banjska, kamor so se zatekli napadalci. V napadu je bil ubit policist, v spopadih, ki so sledili, pa še trije napadalci. Kosovsko posebno državno tožilstvo je v ponedeljek sporočilo, da so našli truplo še enega napadalca, kasneje pa so po pisanju portala srbske televizije N1 pojasnili, da je šlo za truplo tretjega in ne četrtega napadalca. Napad naj bi po pisanju N1 izvedli Srbi s severa Kosova. Nekateri so ranjeni, preostale pa še iščejo. Kosovski notranji minister Xhelal Svecla je v ponedeljek dejal, da je šest ranjenih napadalcev na zdravljenju v bolnišnici v Novem Pazarju v južni Srbiji, in od Srbije zahteval, naj jih izroči kosovskim oblastem.

Svecla je po poročanju kosovskega portala Kossev še sporočil, da sumijo, da je bil eden od okoli 30 napadalcev Milan Radoičić, podpredsednik največje stranke Srbov na Kosovu, Srbske liste. V enem od zaseženih vozil naj bi našli dokumentacijo, ki pripada njemu, sumijo pa, da je bil eden od vodij napada. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že v nedeljo poudaril, da srbska vojska in policija nimata nobene povezave z incidentom. O trenutnih razmerah na Kosovu bo po navedbah z njegovega urada danes govoril s predstavniki ZDA, Velike Britanije, Francije, Italije in Nemčije pa tudi z vodjo delegacije EU v Beogradu.

Razmere na Kosovu so bile tudi tema ponedeljkovih pogovorov posebnega odposlanca EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslava Lajčaka s posebnim odposlancem ZDA za Zahodni Balkan Gabrielom Escobarom ter glavnimi zunanjepolitičnimi svetovalci voditeljev Francije, Nemčije in Italije. Lajčak je na družbenem omrežju X pojasnil le, da so poleg razmer na Kosovu govorili o nadaljnjih korakih pri uresničevanju sporazuma o poti k normalizaciji, pogovore pa opisal kot intenzivne in zelo obsežne.

Okrepljena varnost na Kosovu