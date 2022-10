'Srbija nima kaj iskati v EU, pomembno je prijateljstvo z Rusijo'

Po mnenju Aleksandra Vulina so z izgubo politične neodvisnosti začele članice EU izgubljati svojo gospodarsko moč, kar je bil do sedaj glavni razlog, da so si vse države želele biti članice. Vulin je dejal, da bi morala Srbija čim prej sprejeti, da ne želi v Evropsko unijo in da ji tam ni mesta. Dodal je, da odnos do EU ni stvar čustev, ampak razumskih odločitev.

"Menim, da je prijateljstvo z Rusijo največjega pomena in da brez nje tvegamo fizično izginotje Srbije," je dejal v intervjuju Vulin.

Srbija se medtem sooča s pozivi Zahoda, naj uvede sankcije proti Rusiji zaradi njene agresije na sosednjo Ukrajino, poročajo srbski mediji. Srbija za zdaj kljub vsem pozivom še ni uvedla sankcij proti Rusiji, čeprav je z glasovanjem za resolucije v ZN potrdila, da obsoja invazijo.

"Odnosi z Rusijo, Kitajsko in drugimi svobodnimi državami, ki nas sprejemajo brez izsiljevanj in pogojevanj, so prihodnost Srbije. Zakaj moramo biti geografski del kakršnega koli zavezništva? Dovolj je, da si delimo prepričanja, gospodarstvo, varnost, ne pa nujno tudi meje," je povedal.

Vulin se je v intervjuju spraševal, kako bi na uvedbe sankcije s strani Srbije gledala Rusija oz. vse tiste države, ki so srbske prijateljice, torej tiste, ki niso priznale Kosova in Metohije, ali tiste, ki so umaknile priznanje. Meni, da jih prijatelji ne bi spoštovali, če bi videli, da so klonili sovražniku.