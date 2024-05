'Uro zgodovine so pretrgali streli in začeli pisati zgodovino na novo'

Leto dni mineva, odkar so uro zgodovine na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu prekinili glasni streli. Nič več ni in nikoli več ne bo, kot je bilo, pravijo učitelji, ki so se ob prvi obletnici strelskega pohoda z ganljivim zapisom spomnili na svojega kolega in devet učencev, ki so 3. maja lani zadnjič prestopili šolski prag. "Sovraštvo jih je ubilo, nas pa lahko reši samo ljubezen," pravijo. Preverili smo, kaj, če sploh, se je v letu dni v Srbiji spremenilo.

Obletnico množičnega poboja v Osnovni šoli Vladislav Ribnikar bodo obeležili danes v prostorih šole. Program so simbolično poimenovali Buđenje (Prebujenje). Vladna delovna skupina za vzpostavitev spominskega centra pa je šolam dala predlog, da po koncu spomladanskih počitnic posvetijo en teden spominu na tragedijo, ki je odmevala po vsem svetu.

V dneh pred prvo obletnico strelskega napada je Osnovna šola Vladislava Ribnikarja v Beogradu na svoji spletni strani objavila posebno rubriko "In Memoriam, naši angeli" v spomin na učence in varnostnika, katerih življenje je tragično ugasnilo 3. maja lani. Učitelji so otrokom in svojemu kolegu, ki so odšli veliko prezgodaj, posvetili ganljiv zapis. "Naši otroci. Mara, Bojana, Angelina, Ana, Adriana, Ema, Katarina, Sofija in Andrija. Naš Dragan. Izgubili smo jih. Naši učenci! Z različnimi interesi in ogromnimi uspehi v njihovem prekratkem življenju na številnih področjih – v glasbi, športu, plesu, baletu ... Čudoviti mladi ljudje, dobri prijatelji, tudi s svojim krvnikom, nedolžne žrtve. Z njihovim odhodom smo izgubili vsi – njihove družine, naša šola in Srbija. In naš Čuvaj, naš Dragan! Ne varnostnik, ampak čuvaj naših nasmehov, skrivnosti, šal – čudovit človek in prijatelj vsakega otroka, vseh zaposlenih, vseh staršev in vseh, ki so kdaj stopili v našo šolo. Izgubili smo jih v krvavi pravljici, kakršna se ni nikjer in nikoli zgodila, v nerazložljivem dejanju zatemnjenega uma, krajšem od šolskega odmora," so zapisali.

Spominjajo se, da je tistega jutra Dragan v službo prišel dobro razpoložen, saj je prvomajske praznike preživel ob delu na svojem vrtu. "Nasmehnil se je vsakemu otroku in učitelju na vhodu. Naši dve petošolki, Bojana in Ana, sta prišli v šolo lepo urejeni za fotografiranje za šolski zbornik in ponosni, ker sta bili prvič dežurni učenki pri glavnem vhodu. Mara, Angelina, Adriana, Ema, Katarina, Sofija in Andrija so po krajših počitnicah nestrpno prišli na prvo uro, da bi videli svoje prijatelje," naštevajo. Učiteljica zgodovine Tanja Stevanović je imela pripravljeno predavanje o vojni na Balkanu in še nekaj napotkov za tiste, ki bi se morali v nedeljo udeležiti državnega tekmovanja iz zgodovine. "Streli pretrgajo tišino prve ure, ure zgodovine, in pišejo novo, tragično zgodovino naše šole, naše države, našega sveta. Nič več ni, kot je bilo. In nikoli več ne bo," se spominjajo. "In kako sedaj? Kako brez njih? Kaj pa mi, ranjeni? Kaj pa otroci, ki so doživeli grozo, ki je ne bi smel doživeti noben človek!? Ne vemo. Niso nas naučili. Nihče od nas ni usposobljen za to. Edino, kar vemo, je, da moramo. Zaradi naših otrok. Ne glede na to, kako žalostni in jezni smo, moramo najti prijaznost in ljubezen v svojih srcih zaradi njih. Ljubezen in dobrota morata biti njihov spomenik. Sovraštvo jih je ubilo in samo ljubezen jih lahko reši – tako njih kot nas!" so še zapisali v sporočilu, ki so ga povzeli domala vsi srbski mediji.

Morilski pohod izvedel 13-letnik z očetovo pištolo Spomnimo. 3. maja 2023 se je 13-letnik z očetovo pištolo podal na morilski strelski pohod. Do orožja je prišel 1. maja, dva dni pozneje pa je okoli 8. ure zjutraj vkorakal v šolo in takoj začel streljati. Najprej je ubil varnostnika in tri dekleta, med njimi eno dežurno učenko. Nato je zamenjal nabojnik in z vrat učilnice zgodovine streljal najprej na učiteljico, nato na učence. Skupno je izstrelil 45 nabojev in ubil šest učencev, še pet učencev in učiteljico zgodovine pa hudo ranil. Nato je orožje odvrgel in po telefonu poklical policijo. Ta ga je prijela pred šolo. Kot je po napadu razkrila policija, je napad načrtoval mesec dni in izbral svoje žrtve. Naredil je celo seznam z imeni učencev, ki jih je nameraval ubiti, kot tudi skico šole s potekom napada. V šolo je ob devetmilimetrski pištoli s tremi nabojniki in malokalibrski pištoli, ki jo je vzel iz stanovanja svojega očeta, prinesel tudi štiri molotovke. Učilnico, kjer je imel njegov sedmi razred pouk zgodovine, pa je za napad izbral, ker je blizu vhoda v šolo.

Leto dni pozneje Gre za največjo tragedijo v novejši zgodovini države, ki je prizadela Srbijo in srbski šolski sistem. Kaj je gnalo 13-letnika v to krvavo dejanje, še danes ni jasno, pojavljajo se zgolj ugibanja. Dan pozneje se je v bližini Mladenovca zgodil še en množični umor, ko je 20-letnik v treh vaseh v okolici ubil devet ljudi, večinoma mladih. Strelska napada sta spodbudila serijo protestov srbske opozicije in državljanov, ki so srbskega predsednika Aleksandra Vučića in medije, ki jih nadzoruje, obtožili, da ustvarjajo vzdušje sovraštva in nasilja. Udeleženci protestov, ki so sprva potekali v Beogradu in se nato razširili po državi, so zahtevali menjavo članov sveta za regulacijo elektronskih medijev ter zamenjavo notranjega ministra Bratislava Gašića in direktorja varnostno-obveščevalne agencije Bia Aleksandra Vulina. Zahtevali so tudi odvzem frekvenc komercialnima televizijama Happy in Pink, ker po njihovem mnenju s svojimi resničnostnimi šovi spodbujata sovraštvo in nasilje. A Gašić in Vulin sta ostala na svojih stolčkih, štiri dni po masakru je odstopil le minister za izobraževanje Branko Ružić, ki se je pred tem znašel pod plazom kritik, ko je krivdo za strelski pohod pripisal zahodnim vrednotam, internetu in videoigram.

Novo šolsko leto se je v Srbiji začelo v posebnih okoliščinah, na vseh šolah so poleg varnostnikov navzoči policisti, ministrstvo za izobraževanje pa je vsem šolskim upravam poslalo navodila in smernice za delo, predvsem glede varnosti učencev. Na osnovnih šolah so uvedli nov izbirni predmet o vrednotah in vrlinah kot življenjskem kompasu, ki je namenjen krepitvi pozitivnih vrednot, obiskujejo pa ga lahko učenci od petega do osmega razreda. Med ukrepi, ki jih je po napadih uvedla srbska vlada, je anonimna in nekaznovana predaja nezakonitega orožja – rok se izteče 30. junija. Poleg tega so zaposlili 1200 policistov, ki dodatno skrbijo za varnost v šolah. Da je prisotnost policistov na šolah zmanjšala medvrstniško nasilje, je aprila letos za Radio-televizijo Vojvodine povedala članica mestnega sveta, pristojna za šolstvo, Dina Vučinić. Vendar to ne more povsem rešiti problema, saj imajo poleg policistov velik vpliv na varnost otrok v šoli tudi starši, je opozorila. Da bi podobne tragične dogodke v prihodnje preprečili, je Vučić predlagal več sistemskih ukrepov, kjer pa za zdaj še ni sprememb. Med njimi je znižanje starostne meje za kazensko odgovornost s 14 na 12 let in zaostritev sankcij za ponudnike medijskih vsebin, ki oglašujejo nasilje. Ministrstvo za notranje zadeve je šlo v pripravo nujnih sprememb zakona o oboroževanju, s katerimi bodo zaostrili pogoje za posedovanje orožja. Vsi posamezniki, ki imajo doma orožje, teh je okoli 400.000, bodo podvrženi podrobnemu preverjanju. Kaj o tem, koliko, če sploh, se je v letu dni spremenilo, menijo psihologi, pa si boste lahko prebrali v jutrišnjem članku!

Kdo bo odgovarjal? 13-letnik, ki je sejal smrt na šoli Vladislava Ribnikarja, zaradi starosti za svoja dejanja ne more kazensko odgovarjati. Julija so ga v okviru preiskave proti njegovemu očetu zaslišali na višjem tožilstvu v Beogradu. Izjavo je kot priča podal prek video povezave iz psihiatrične bolnišnice, kamor so ga odpeljali po aretaciji. Ekipa je med zaslišanjem ocenjevala tudi njegove odzive in ugotovila, da je hladen, da nima čustev do žrtev, da je manipulativen ter da izraze obžalovanja podaja zgolj zato, ker drugi to pričakujejo od njega, ne pa, ker bi jih tudi v resnici čutil.

Fantov oče je v priporu že od 11. maja. Osumljen je hude kršitve splošne varnosti, ker je sina kljub mladosti učil streljanja in ga peljal na strelišče. Poleg tega pištole, s katero je deček streljal, ni ustrezno zavaroval. Zaradi preživete travme so vsi učenci v tem razredu dobili status oškodovanca, ne glede na to, ali so bili ranjeni ali ne. 27 svojcev žrtev je vložilo odškodninsko tožbo proti zdaj že 14-letnemu napadalcu in njegovima staršem zaradi povračila nematerialne škode za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega in zaradi pretrpljenega strahu. Prav tako zahtevajo izplačilo rente zaradi prihodnje nematerialne škode. Proti mami dečka so odškodninsko tožbo že pred tem vložili štirje svojci ene od žrtev strelskega napada na šoli. Zahtevajo 300.000 evrov odškodnine. 10. oktobra lani je Višje državno tožilstvo v Beogradu vložilo obtožnico proti staršema mladoletnega napadalca, pa tudi proti lastniku strelskega kluba in tamkajšnjem inštruktorju. Višje državno tožilstvo je v obtožnici, ki obsega 267 strani, predlagalo 12 let zapora za očeta ter dve leti in pol zapora za mamo. Za lastnika strelskega kluba in inštruktorja zahteva po tri leta zapora.